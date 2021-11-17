Ситуація стабілізувалася, – Шмигаль про зниження кількості нових COVID-випадків в Україні

Денис Шмигаль повідомив, що Україна вийшла на плато захворюваності на коронавірус. Водночас говорити про вихід усіх областей з червоної зони наразі зарано.

Прем'єр-міністр Шмигаль наголосив, що ситуація стабілізувалася. Кількість випадків нових заражень знижується. Рівень госпіталізації – також.

Зауважте Коронавірус втричі погіршує ризик проблеми зі сном

Статистика, яку ми отримуємо зараз, демонструє, що Україна вийшла на плато захворюваності. Говорити, що скоро всі регіони червоної зони з неї вийдуть, ще точно зарано. Але ситуація стабілізувалася,

– наголосив Шмигаль.

Які області мають шанс першими вийти з червоної зони

Упродовж доби 16 листопада в Україні виявили 18 668 нових заражених коронавірусом. На жаль, 769 людей пішли з життя.

Експерти Київської школи економіки (KSE) розповіли, що першими з червоної зони можуть вийти 4 області. Мовиться про:

Київську;

Луганську;

Одеську;

Запорізьку.

Окрім того, за даними фахівців, всі шанси доєднатися до цього списку має Львівщина.

Глава МОЗ України Віктор Ляшко також анонсував, що наступного тижня почнуть послаблювати обмеження у деяких регіонах України.