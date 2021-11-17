Ситуація стабілізувалася, – Шмигаль про зниження кількості нових COVID-випадків в Україні
Джерело:24 канал
Денис Шмигаль повідомив, що Україна вийшла на плато захворюваності на коронавірус. Водночас говорити про вихід усіх областей з червоної зони наразі зарано.
Прем'єр-міністр Шмигаль наголосив, що ситуація стабілізувалася. Кількість випадків нових заражень знижується. Рівень госпіталізації – також.
Зауважте Коронавірус втричі погіршує ризик проблеми зі сном
Статистика, яку ми отримуємо зараз, демонструє, що Україна вийшла на плато захворюваності. Говорити, що скоро всі регіони червоної зони з неї вийдуть, ще точно зарано. Але ситуація стабілізувалася,
– наголосив Шмигаль.
Які області мають шанс першими вийти з червоної зони
Експерти Київської школи економіки (KSE) розповіли, що першими з червоної зони можуть вийти 4 області. Мовиться про:
- Київську;
- Луганську;
- Одеську;
- Запорізьку.
Окрім того, за даними фахівців, всі шанси доєднатися до цього списку має Львівщина.
Глава МОЗ України Віктор Ляшко також анонсував, що наступного тижня почнуть послаблювати обмеження у деяких регіонах України.