Mazda оновила свій флагманський кросовер СХ-9: тест-драйв автомобіля

Mazda оновила свій флагманський кросовер СХ-9. Вона додала нове обладнання для моделі. Також їй вдалось знизити прайс через створення окремої дешевшої комплектації.

Водночас у дорогої версії з'явився довгоочікуваний адаптивний круїз-контроль. Детальний огляд тест-драйву автомобіля – у програмі.

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Огляд салону Mazda CX-9

Салон нагадує справжню "вишиванку" через візерунки на кріслах. Інтер'єр декоровано деревом палісандром. З'явилися:

бездротовий Apple CarPlay;

нові 20-дюймові диски;

система кругового огляду;

бездротова зарядка для мобільного телефона;

збільшений центральний екран;

проєкційний дисплей.

Салон містить 7 місць

Та головні переваги автомобіль не змінив. Це величезний салон на 7 місць, який дозволяє вивезти на пікнік велику родину чи компанію для вечірки. Величезний багажник, який вміщує 230 літра, із третім рядом – 840 літрів. Якщо спинки крісел скласти, то в подорож можна взяти дуже багато речей.



Автомобіль Mazda CX-9 / Фото Владислава Плєшакова, Big test

Основні характеристики автомобіля

Mazda СХ-9, як до оновлення, озброєна мотором 2,5 літрів з турбіною 231 кінська сила. Натомість вона має аж 420 ньютон-метрів тяги і непогано прискорюється – до сотні за 8,6 секунди.

Автомобіль 2021 року отримав чимало нової електроніки, зокрема система розпізнавання дорожніх знаків і адаптивний круїз-контроль з функією Stop&Go. Це означає, що Mazda СХ-9 сама вміє у трафіку зупинятись за машинами попереду і так само вміє сама рушати.

Огляд Mazda CX-9: дивіться повний випуск програми "Авто24"

Система G-Vectoring Control Plus допомагає краще завантажувати у поворотах передні колеса, аби складалося враження впевненіших реакцій. Але масу приховати важко.

З іншого боку, на ходу цей автомобіль сприймається соліднішим за СХ-5. З кліренсом у 22 сантиметри Mazda CX-9 може довести вас до найвіддаленіших місць.