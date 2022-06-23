McDonald's готується до відкриття закладів в Україні

Мережа ресторанів McDonald’s призупинила роботу в Україні від початку російського вторгнення. Однак тепер готується відновити процес та відкрити заклади.

Про це розповіла CEO офісу McDonald's в Україні Юлія Бадрітдінова. Вона не назвала конкретних термінів, але зазначила, що, готуючись до відкриття, компанія оновлює протоколи безпеки.

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Підготовка до відкриття

За словами Бадрітдінової, компанія перевіряє, чи є поблизу ресторанів бомбосховища. Під час повітряної тривоги заклади мають терміново зачинятися, що є досить непростим процесом, бо ресторан – це міні-завод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів.

Ми не можемо просто так відкритися, поки не переконаємось, що все відповідає нашим вимогам,

– зауважила Бадрітдінова.

McDonald's може відкритись у серпні

Керівник одного з київських ресторанів McDonald's повідомив ЗМІ, що мережа начебто готується до відкриття з серпня, якщо будуть дотримані відповідні правила безпеки.

Крім того, McDonald’s вже відновлює мережу поставок. Деякі місцеві постачальники не працюють через зруйновану війною інфраструктуру, тому, наприклад, соки, соуси чи пакування доведеться закупляти за кордоном.

Раніше в твітері теж з'явились чутки про відкриття закладів у серпні. Писали, нібито з працівниками закладів зідзвонюються менеджери та запитують, чи готові ті вийти на роботу.

Що цьому передувало

Після початку повномасштабної війни мережа McDonald's в Україні зачинилась. Зазначали, що таке рішення схвалили задля безпеки співробітників. У травні компанія засмутила своїх прихильників, наголосивши, що всі ресторани в Україні залишаться зачиненими до кінця війни.

Продукти, які були в ресторанах, передали в гуманітарні штаби. При цьому в McDonald's пообіцяли, що щомісяця виплачуватимуть співробітникам заробітну плату розміром 10 тисяч гривень.

У червні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба натякнув, що ресторани таки можуть відкритись. У МЗС переконують McDonald's повертатись. Представники міністерства встановили зв'язок спочатку з українським офісом McDonald's, а потім і з штаб-квартирою.

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