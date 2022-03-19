Меблевий салон у Дніпрі став притулком для переселенців

У Дніпрі на тимчасовий притулок для переселенців перетворили меблевий салон. Дивани, що до війни були виставлені на продаж, тепер стали ліжками для тих, хто вимушено покинув домівки.

У притулку є невелика їдальня, світло, гаряча вода, душ, туалет. Маленька кухня з мікрохвильовою, електроплиткою, чайником, кавою і чаєм.

До теми Верещук назвала кількість російських полонених, які є в Україні

Таке рішення прийшло відразу на початку війни. Створили мінімальні умови для тимчасового перебування людей. За цей час у нас побували дорослі та діти із Харкова, Донеччини, Луганщини. Допомагатимемо і надалі всім, хто цього потребує,

– каже підприємець Ігор Раберов.

Власник салону домовився зі знайомими, які готують їжу й тричі на день її привозять. Працівники магазину попросили знайомих допомогти переселенцям речами. Тепер є одяг, взуття для дітей та дорослих.

Із початку війни Дніпропетровська область загалом прийняла 12,5 тисяч переселенців із інших регіонів.

Біженці з Маріуполя розповіли, як врятувались: дивіться відео