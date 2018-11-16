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      Путин намекает украинцам, кого выбирать

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      Мечты, которым не суждено сбыться – мнение Путина по поводу нормандского формата
      Мечты, которым не суждено сбыться – мнение Путина по поводу нормандского формата / УНІАН

      Пожизненный президент Московии снова отличился. Умом и сообразительность, как он считает.

      Вроде, православный человек, должен понимать, что своих желаний нужно бояться в первую очередь. Ибо имеют свойство сбываться. Но совсем не так, как ты себе в голове придумал.

      Читайте также: "Это бессмысленно": Путин не хочет встреч в Нормандском формате до выборов в Украине

      У Господа есть чувство юмора, достаточно посмотреть, как с завидным постоянством падают освященные российской церковью ракеты и тонут корабли. В общем, выдал сегодня ВВП очередной тезис с намеком.

      Цитирую:

      Встречаться в нормандском формате в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит в Украине сейчас, более или менее бессмысленно.

      И добавил, что с сегодняшней властью в Украине можно не рассчитывать на то, что война в Донбассе будет прекращена. Понятно, что Путин очень рассчитывает на то, что после парламентских выборов в Верховной Раде Украины у "Партии войны" будет меньше представителей, зато сторонников капитуляции прибавится. Ну и на президентских он надеется, что Порошенко уйдет. И ему сразу станет легче. Это такой типа нам намек, кого выбирать.

      Я на секунду в качестве лирического отступления анекдот расскажу:

      Заблудился мужик в лесу и давай громко орать и звать на помощь. Из чащи выходит медведь и спрашивает: чего орешь? Напуганный мужик отвечает, мол, заблудился, кричу, вдруг кто услышит? Медведь улыбается, потирает лапы и задает резонный вопрос: "Ну, я услышал. Легче стало?"

      Так вот, Владимир Владимирович. Ваш намек понятен и прост, как "мычание" Лаврова. Ну, прислушаемся вдруг мы к вашему мнению. Не выберем Порошенко второй раз. Можем, например, выбрать Турчинова. Который шутит про наш парад на Красной площади. Легче станет? Так что иногда лучше жевать, чем говорить... Пока есть чем.

      Читайте также: "Военный преступник" и "Лжец": россияне повесили чучело Путина с яркими характеристиками

      Автор: Кирилл Сазонов
      Источник: Site.ua

      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Президентські вибори 2019 Нормандський формат
      Джерело: 24 Канал
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