Медаль від Путіна не допомогла: проректор юридичної академії підтвердив поранення Ківалова

29 квітня 2024, 20:26
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Ввечері 29 квітня росіяни цинічно завдали удару по інфраструктурі Одеси. Стало відомо, що серед поранених є екснардеп та президент Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов.

Про це Суспільному повідомив проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров. На жаль, окрім поранених, в Одесі є й загиблі.

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Поранення Ківалова

Проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров підтвердив інформацію про поранення в Одесі ексрегіонала Сергія Ківалова. Зазначається, що він отримав осколкове поранення правого стегна.

У ЗМІ кажуть, що політика госпіталізували з венозною кровотечею до міської лікарні №10, звідти він виїхав до приватної клініки. Окрім цього, у мережі оприлюднили відео, на якому нібито зафіксовано госпіталізацію Сергія Ківалова. 

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Також ЗМІ повідомляють, що у будинку, відомому в Одесі як "Замок Ківалова", або замок "Гаррі Поттера", майже згоріла покрівля.

Що відомо про Сергія Ківалова 

  • Сергій Ківалов – український політик, народний депутат України III—VIII скликань, голова Центральної виборчої комісії під час президентських виборів 2004 року.
  • Також він – академік Національної академії правових наук України, президент Національного університету "Одеська юридична академія".
  • Член фракції Опозиційного блоку (колишня Партія регіонів).
  • У 2020 році Сергій Ківалов балотувався на посаду міського голови Одеси. У своїй передвиборчій кампанії він обіцяв захищати російськомовне населення.
  • Варто також зазначити, що у 2013 році Владімір Путін нагородив Ківалова медаллю Пушкіна "За великий внесок у збереження й популяризацію російської мови й культури за кордоном". Тоді ж нагороду отримали й відомі зрадники Олег Царьов та Вадим Колесніченко.
Автор: Дмитро Усик