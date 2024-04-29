Медаль від Путіна не допомогла: проректор юридичної академії підтвердив поранення Ківалова

Ввечері 29 квітня росіяни цинічно завдали удару по інфраструктурі Одеси. Стало відомо, що серед поранених є екснардеп та президент Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов.

Про це Суспільному повідомив проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров. На жаль, окрім поранених, в Одесі є й загиблі.

Дивіться також В Одесі під час обстрілу міг бути поранений екснардеп Ківалов: ЗМІ поширили відео госпіталізації

Поранення Ківалова

Проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров підтвердив інформацію про поранення в Одесі ексрегіонала Сергія Ківалова. Зазначається, що він отримав осколкове поранення правого стегна.

У ЗМІ кажуть, що політика госпіталізували з венозною кровотечею до міської лікарні №10, звідти він виїхав до приватної клініки. Окрім цього, у мережі оприлюднили відео, на якому нібито зафіксовано госпіталізацію Сергія Ківалова.

Сергій Ківалов був поранений під час атаки на Одесу: дивіться відео

Також ЗМІ повідомляють, що у будинку, відомому в Одесі як "Замок Ківалова", або замок "Гаррі Поттера", майже згоріла покрівля.

Що відомо про Сергія Ківалова