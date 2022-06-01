Медіаподорожі Овсяннікової мають винятково єдину мету, – Золотухін

Марія Овсяннікова – ексредакторка одного з пропагандистських телеканалів Росії – збиралася приїхати у Київ, аби дати пресконференцію. Втім, зустріч скасували.

Детальніше про ймовірну мету приїзду Марії Овсяннікової 24 каналу розповів очільник Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін.

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На його думку, медіаподорожі Овсяннікової можна пояснити всього однією причиною. Приїзд Овсяннікової є складовою світової комунікаційної компанії, яка мала б надати докази урядам Європи, що не всі росіяни нібито однакові. А отже – з них потрібно знімати санкції.

Медіаподорожі Овсяннікової мають винятково єдину мету,

– підкреслив Золотухін.

Він переконаний, що мета її медіаподорожей – це звільнення громадян Росії, які проживають в країни Європи, від тягаря розподіленої відповідальності за політику Кремля і Володимира Путіна.

"Вона мала б стати живим доказом того, що є росіяни від більшості тих, хто підтримує політику Путіна", – додав Дмитро Золотухін.

Що відомо про приїзд Овсяннікової та хто вона така

Овсяннікова є однією з тих, хто фактично уособлює російську пропаганду.

Вона тривалий час працювала редакторкою одного з головних пропагандистських телеканалів Росії. Мовиться про приблизно 10 років.

Марія Овсяннікова виклала в мережу відеозвернення, у якому закликала росіян протестувати проти російської військової агресії в Україні. Втім, така поведінка може бути спецоперацією, узгодженою з ФСБ.

У березні 2022 року вона перервала ефір програми "Время", вибігши з плакатом: "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть".

Тоді російську журналістку затримали та демонстративно оштрафували на 30 тисяч рублів за заклик до незаконних акцій протесту. Після цього вона виїхала з Росії.

А вже 11 квітня стало відомо, що пропагандистка працюватиме у німецькому виданні Die Welt та братиме участь у підготовці новин про Росію й Україну.

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