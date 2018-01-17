Медики перевірили Трампа на адекватність: результати
03:49, сьогодні 135 Читать новость на русском
Медична перевірка не виявила причин занепокоєння щодо розумових здібностей Президента США Дональда Трампа.
Про це розповів лікар Білого дому контр-адмірал Роні Джексон, повідомляє "Укрінформ".
"У мене немає занепокоєнь щодо його когнітивних здібностей", – відповів доктор Джексон на запитання під час брифінгу.
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Він також підтвердив "відмінне здоров'я" глави Білого дому для його віку. Проте додав, що у Трапа є невелика проблема з зайвою вагою.
Джерело: 24 Канал
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