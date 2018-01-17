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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Медики перевірили Трампа на адекватність: результати

03:49, сьогодні 135 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / РБК

Медична перевірка не виявила причин занепокоєння щодо розумових здібностей Президента США Дональда Трампа.

Про це розповів лікар Білого дому контр-адмірал Роні Джексон, повідомляє "Укрінформ".

"У мене немає занепокоєнь щодо його когнітивних здібностей", – відповів доктор Джексон на запитання під час брифінгу.

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Він також підтвердив "відмінне здоров'я" глави Білого дому для його віку. Проте додав, що у Трапа є невелика проблема з зайвою вагою.

Теги: Новини політики Дональд Трамп США
Джерело: 24 Канал
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