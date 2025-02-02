О, це я в червоних трусах, – медикиня "Азову" пригадала смішну історію про врятованого бійця

Медикиня пригадала зворушливу історію зі своєї роботи. Після евакуації поранених вона неодноразово отримувала вдячність від врятованих бійців.

Медикиня 6-го батальйону бригади "Азов" із позивним "Ластівка" в ефірі 24 Каналу поділилася приємними моментами зі своєї служби. Найцінніші миті для неї – коли бачить бійців, яких урятувала, вже здоровими.

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Якось, коли вона приїхала до Києва й гуляла в "Епіцентрі", до неї підійшла людина й сказала: "Дякую, ти мені врятувала життя". Вона перевірила записи в своєму телефоні і побачила, що це сама та людина, якій вона допомогла.

А потім, коли викладаю відео з евакуацій в Instagram, у коментарях мені пишуть: "Ось це я в зеленому светрі", "А ось там я з бородою. Дякую вам! Завдяки вам у мене руки на місці", "О, а це я в червоних трусах! Я в порядку, я вийшов з коми!" – це пряма цитата,

– пригадала "Ластівка".

Вона додала, що найкращі миті її служби – це коли бійці пишуть або телефонують, дякуючи їй та її екіпажу. Це неймовірне відчуття.