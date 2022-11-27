Розважала поранених: медикиня Обідіна розповіла, як 4-річна донька допомагала на "Азовсталі"

Історія медикині Вікторії Обідіної свого часу зворушила всю країну - її розлучили з 4-річною донькою. Однак маленька Аліса, будучи з мамою на "Азовсталі" активно допомагала підтримувати поранених та роздавала їм ліки.

Про це Вікторія Обідіна розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. За словами медикині, донька розуміла, що відволікати маму не можна – поранених надто багато було. То ж вона вирішила допомагати.

Читайте повне інтерв'ю Я повернуся в ЗСУ, – інтерв'ю з медикинею з "Азовсталі" про полон, розлуку з донькою і плани

Як 4-річна Аліса допомагала пораненим

10 березня, коли Вікторія Обідіна поїхала за наказом командира на "Азовсталь", її донька залишилася з нянею та родичами неподалік заводу, однак коли зв'язок зник і закінчувалася їжа, Вікторія вирішила забрати доньку із собою.

Аліса була постійно поруч з мамою. Дівчинка розуміла, яку роботу робить медикиня, то ж не відволікала її, але постійно хотіла допомагати.

Доньці було скучно і вона запропонувала допомогу. Каже: "Мамо, давай я тобі буду чимось допомагати". Думаю: "А чим поможе?". Ну, таблетки може роздавати. Вона ходила й роздавала знеболювальні таблетки. Мені це скорочувало роботу на годину,

– пригадала Вікторія.

Поки мама робила обходи та уколи, її донька розважала поранених. Попри величезний обсяг роботи, Вікторія намагалася приділяти максимум уваги Алісі, навіть вчила з нею цифри та букви просто в бункері заводу.

Під час бомбардувань заводу, Вікторія сама вважала, що вижити не вдасться, проте заспокоювала доньку й переконувала її, що все буде добре й вони обов'язково виживуть. На щастя, сталося саме так.

Варто переглянути – інтерв'ю з Вікторією Обідіною: дивіться відео