Медиків вистачає, але вони працюють до повного виснаження, – Ляшко

8 березня 2022 , 18:41
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Джерело:

"Рада"

В умовах війни медиків в Україні вистачає, однак вони працюють у надважкому режимі. Особливо у тих лікарнях, які приймають поранених після обстрілів мирних кварталів.

Це політравми, досить складні випадки та години в операційних для того, щоб врятувати життя. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"Медичних працівників вистачає, але ми розуміємо, що вони працюють у надважкому, виснажливому режимі. Особливо у тих лікарнях, які приймають поранених, потерпілих після обстрілів мирних кварталів, яких дістають з-під завалів", – заявив міністр. 

За словами Ляшка, в Україні є список лікарів, які готові приїжджати із Заходу України на Схід, щоб підтримувати або підміняти хірургів, які оперують пацієнтів. 

Також у списку є вже понад тисяча іноземних медиків, які готові приїхати в Україну.

Вже перші медпрацівники, зокрема лікарі, приїжджають на територію України та починають підготовку, аби допомагати медикам рятувати життя українців,
– додав Ляшко. 

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Автор: Тетяна Кійовська