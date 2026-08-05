"Медові пастки": як російські спецслужби полюють на українських військових через сайти знайомств

Російська агентура діє дедалі нахабніше, а кількість викритих схем уже сягнула десятків. Один із найнебезпечніших напрямів роботи ворога – так звані "медові пастки", коли бійців Сил оборони виманюють на зустріч під виглядом знайомства, а потім намагаються ліквідувати на місці.

Про це повідомили у Службі безпеки Україні.

Як росіяни виманюють українських військових?

За схемою, яку описують у спецслужбі, окупанти створюють фейкові жіночі акаунти та починають переписку з військовими. Далі вони поступово входять у довіру, пропонують особисту зустріч і призначають її в заздалегідь підготовленому місці.

Саме там на людину вже чекають виконавці замаху або закладений вибуховий пристрій. У СБУ зазначають, що ворог не гребує й отрутами, виготовленими з наркотичних, психотропних та інших небезпечних речовин.

Лише від початку 2026 року правоохоронці, за офіційними даними, зірвали понад п'ятдесят спроб таких нападів. Частину з них вдалося відвернути ще до того, як військові встигали приїхати на небезпечну локацію.

У СБУ нагадали і про попередні випадки, коли ворог намагався використати людську довіру як інструмент убивства. Зокрема, у березні 2025 року на Харківщині затримали агентку ФСБ, яка під виглядом волонтерки передала військовослужбовцю отруєні ліки та продукти.

В іншому епізоді поплічниця росіян надіслала бійцю посилку з напоєм, до якого додала летальну дозу метадону. Жінка ще й пропонувала випити його разом під час відеопобачення, але співробітники СБУ перехопили відправлення, а експертиза підтвердила наявність смертоносних речовин.

Ще один показовий випадок стався у січні 2026 року в Запоріжжі. Там військова контррозвідка по гарячих слідах знешкодила агента-кілера, якого російські куратори використали для прямого нападу на українського захисника.

За даними слідства, чоловіка виманили у безлюдну міську промзону, пообіцявши зустріч із дівчиною з сайту знайомств. На місці на нього зі спини напав чоловік у балаклаві та встиг завдати шість ножових поранень у шию, грудну клітину, живіт і праву ногу.

СБУ затримала нападника, а також встановила жінку, яка за завданням ФСБ вела переписку з потерпілим із фейкового профілю та координувала його прибуття на місце замаху. У відомстві кажуть, що такі схеми російські спецслужби використовують системно.

За всіма викритими фактами тривають розслідування. Кримінальні провадження відкриті за кількома статтями, зокрема щодо державної зради, умисного вбивства та терористичного акту.

У спецслужбі наголошують: усім причетним до організації "медових пасток" може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ запобігла серії терактів на Харківщині та затримала двох агентів ФСБ, які готували вбивство українських військових. За даними слідства, вони орендували будинок, організували фейкову "благодійну" вечірку та планували підсипати учасникам у напої сильнодійні речовини. Крім того, підозрювані виготовляли 10-кілограмову вибухівку для ще одного теракту. Обох агентів затримали, їм повідомили про підозру, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. За скоєне їм загрожує довічне ув'язненн