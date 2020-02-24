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      Медреформа під загрозою: що наговорив корупціонер Тодуров в ефірі пропагандистів

      -
      Директор Інституту серця Борис Тодуров / likarni

      Місцеві олігархи і злодії – вони рідні. Всі знають скільки і що вони вкрали, але ж свої, рідненькі. Не можна їх гнати в шию або садити в тюрму. А то ж прийдуть ці страшні, "від Сороса"...

      Новый борец против Сороса – хирург Тодуров. Сорос, по его словам, прислал Супрун убить как можно больше пенсионеров, а теперь скупает частные клиники. И остановить медреформу – значит остановить Сороса, убрать его костлявые пальцы с шей бедных украинцев. И, конечно, спасти пенсионеров. От злых транс национальных корпораций. Думается, такой текст недавно можно было получить просто переведя с испанского какой-то небольшой кусочек речи Уго Чавеса. Они там в Венесуэле всю дорогу боролись с этими страшными транс национальными корпорациями. Можно сказать, победили. Теперь у людей там нет денег покупать продукцию этих страшных кока кол или проктар энд гембелов.

      Рекомендуем ознакомится: Фантастическое состояние и вероятные схемы обогащения главы Института Сердца Бориса Тодурова

      Конечно, непонятно, зачем убивать пенсионеров, когда ты хочешь скупить все клиники, ведь этим ты уменьшаешь свой рынок и будущий доход, но то таке. Искать логику в его словах в принципе не логично. Как и искать факты.

      И тут самый интересный вопрос, он верит сам в то, что нечет или просто работает на свою аудиторию. То есть или он псих, или сволочь. При этом, мы знаем его как коррупционера и человека, который прикрывал главную титушку Майдана, Крысина. Что вроде как показывает его сволочью. Но кто мешает сволочи быть психом?

      И да, Тодуров может быть хорошим хирургом. Ну и что? Это не мешает ему быть при этом сволочью. Он может быть и хирургом и коррупционером. Это не взаимоисключающие вещи. И это не значит, что нас должно интересовать его мнение по любому другому вопросу, кроме как операции на сердце. Равно как Усик и Ломаченко – прекрасные боксеры. Но не надо задавать им вопросы на другие темы. Они всего лишь боксеры. И хороший боксер может боксировать с православием головного мозга.

      Самый интересный вопрос в другом. Вот почему так? Если человек борется против Сороса, то он обязательно или человек олигарха, или коррупционер, или и то и другое вместе? Парадокс.

      Вот выходят люди, которые доят Украину 28 лет на публику и говорят: "Смотрите люди, мы ваши родные, а там, в тумане неопределенности, затаились страшные враги, невидимые как коронавирус и такие же беспощадные. Верьте нам. Мы защитим вас от них.

      А пока мы защищаем, несите ваши денюшки...

      Очень похоже на деструктивную секту, кстати...

      Или на стокгольмский синдром, когда вся страна в плену олигархов и коррупционеров, но они убеждают, что враги снаружи...

      При том, что никто не скажет, что за 30 лет украли (приватизировали) эти враги, это Соросы и Ротшильды, или на какой денежный поток сели. Но они страшные. А вот местные олигархи и воры – они родные. Все знают сколько и что они украли, но ведь свои, родненькие. Нельзя их гнать в шею или садить в тюрьму. А то ведь придут эти страшные, "от Сороса".

      И да, этот человек призван оценить эффект медреформы. Сейчас должны запустить второй этап медреформы. И возможно, комиссия Тодуровых-Радуцких призвана остановить этот процесс. Ну чтобы деньги не пошли за пациентами. А остались у глав врачей. Которые и войдут в комиссию.

      Решение, конечно же, будет принимать Офис президента. И именно они в очередной раз должны будут сделать выбор. Они за изменения или вместе с коррупционерами. Они за цивилизацию или за битву экстрасенсов. Они поддерживают весь тот бред, который несет Тодуров в телевизоре или они адекватны. Ведь это так просто. Это так просто покрутить пальцем у виска, когда какой то дядя несет ересь. И то что это ересь понятно любому человеку, обладающему критическим мышлением.

      Но выбор за Офисом президента. Они за европейские ценности или скрепы. И в этот раз быть на стороне развития гораздо проще. Надо просто не мешать. не надо продавливать голосование. Это не ведет к потере любимого рейтинга. Надо просто не останавливать реформу.

      И цена этого решения – человеческие жизни. В прямом смысле этого слова. И даже временная остановка реформы будет означать, что они выбрали старых добрых коррупционеров. И тоже либо верят в их ересь, либо готовы покрывать их обман.

      Очень простой выбор.

      Читайте также: Как в государственных медицинских учреждениях бесчинствуют и избегают реформ

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      Автор: Сергій Фурса
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Реформи Офіс Президента Михайло Радуцький Медична реформа ЗМІ
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