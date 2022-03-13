Медсистема Львова була до цього готова, – Садовий про кількість постраждалих від авіаудару

Російські окупанти вночі 13 березня обстріляли Яворівський полігон у Львівській області. Через авіаудар загинули 35 людей, а 134 отримали поранення.

Очільник Львова Андрій Садовий в ефірі 24 каналу розповів, що поранених госпіталізують до лікарень міста. Їм надають всю необхідну допомогу.

До теми 35 людей загинули внаслідок авіаудару по Яворівському полігону

"Медична система до цього була готова і поранених ми приймаємо вже достатньо давно", – сказав мер.

Постраждали військові й цивільні

Садовий зазначив, що Яворівський полігон, за 20 кілометрів від кордону з Польщею, є миротворчим. Там є жертви серед військових і цивільних. Очільник Львова сказав, що говорив з польськими політиками.

Вони до кінця не розуміють, що 20 кілометрів від польського кордону та Євросоюзу ближче до них, а не до Львова. Польща повинна підтримати ініціативу закрити небо,

– заявив Садовий.

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