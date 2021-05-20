Меду буде мало: бджолярі підрахували збитки після зими – причини та поради від еколога

Українські бджолярі підраховують збитки після зими. Дехто за кілька місяців холодів втратив до 40% вуликів. Однак бджоли продовжують помирати.

Як розповів Сергій Шурубенко, бджоляр у третьому поколінні, за цю зиму він втратив майже 40% своїх бджіл. Раніше у нього була невелика пасіка – 42 вулики, 17 з них загинули.

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Чому бджоли помирають

Бджоляр зі стражем запевняє, що причини такої смертності бджіл у цьому році не розуміє. За його словами, корму комахам вистачало.

Однак як пояснюють науковці, причин є декілька. Зокрема еколог Юрі Карпенко назвав такі можливі причини:

несприятливі метеорологічні умови – коливання температур взимку;

використання людиною виробів хімічного захисту, зокрема, інтексицидів, які вбивають не тільки шкідливих комах.

Ще однією причиною скорочення кількості бджіл – гібридні сорти рослин, яким не потрібні комахи для опилення.



Приблизно 40% бджіл не пережили зиму / Фото Unsplash.com

Шкода від хімікатів

Про отруйні для бджіл хімічні засоби бджолярі знають не з чуток. Вони розповідають, що пестициди, які використовують фермери – дуже агресивні. Як зазначив бджоляр Шурубенко, з фермерами важко "боротись", бо вони не повідомляють про обробку власного поля.



Бджоли часто гинуть від хімікатів / Фото Unsplash.com

Наслідки вимирання вуликів

Через зменшення бджіл потерпають й ті, хто пасіки не має. За словами мешканців приватного сектору, запилення плодових дерев відбувається гірше.



У 2021 році меду буде менше / Фото Unsplash.com

Зменшення бджіл може призвести до більш серйозних наслідків, аніж скорочення кількості меду на місцевих ринках, попередили науковці.

Бджоли і медоносні домашні, і дикі, і джмелі, і оси – це одні з найкращих запилювачів. Тому що без цих комах можливо фактично зникне третя частина квіткових рослин,

– пояснив еколог Карпенко.

В те, що бджоли зникнуть, чернігівські пасічники не вірять. Вони переконані, що медоносні комахи адаптуються до нових умов.

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Поради для бджолярів

Власникам вуликів радять ставити їх якомога далі від сумнівних фермерських полів.

Не варто звозити вулики з різних пасік до одного поля. Якщо в одного господаря будуть заражені бджоли – постраждають і комахи з інших господарств.

Бджолярі підрахували збитки після зими: дивіться сюжет 24 каналу