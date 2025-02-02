"Медуза" та агенція Lure заявили, що припинили рекламну кампанію з кадрами війни в Україні

Російське видання "Медуза" оголосило, що припинило рекламну кампанію, де були кадри війни Росії проти України із фото українців, які не давали згоди на їх використання. У ЗМІ наголосили, що це була їхня помилка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну заяву, яку оприлюднила "Медуза". До цього рекламна кампанія російського опозиційного видання з фото українців спричинила скандал.

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Що відповіли у "Медузі" та Lure щодо рекламної кампанії

У "Медузі" заявили, що у 2025 році видання запустило рекламну кампанію, щоб розширити міжнародну аудиторію та підвищити обізнаність про їхню краудфандингову діяльність.

Російські журналісти зазначили, що кампанія була розроблена берлінським агентством Lure. Там розповідається про "спроби Кремля змусити нашу редакцію замовкнути". Також там були представлені фотографії та відео, зняті в Україні під час війни.

З першого дня повномасштабного вторгнення війна була в центрі уваги "Медузи". Переважна більшість наших статей присвячена війні. Ми засуджуємо це злочинне та насильницьке вторгнення, вважаємо Росію повною відповідальністю за початок війни та робимо все, що в наших силах, щоб допомогти її припинити,

– мовиться у заяві.

У виданні зазначили, що контент для відео був "підібраний ретельно" та "в повній відповідності до вимог законодавства". Проте в ньому були зображення українців, які не дали дозволу на їх використання.

"Це була помилка, і ми глибоко про це шкодуємо. Просимо вибачення у всіх, на кого наша рекламна кампанія негативно вплинула. Ми ніколи не мали на меті завдати шкоди, особливо тим, хто постраждав від російської агресії, і нам щиро прикро", – зазначили журналісти.

Зрештою вранці 2 лютого "Медуза" разом із Lure ухвалила рішення про припинення цієї рекламної кампанії.

У берлінській агенції Lure також підкреслили, що кампанію було припинено. Там також перепросили у народу України за будь-який біль, який спричинила наша кампанія.

Нашим наміром ніколи не було експлуатувати страждання, ми прагнули залишатись солідарними з Україною і підтримувати незалежну журналістику, що кидає виклик російській пропаганді. Ми щиро шкодуємо, що наш підхід завдав страждань, зокрема через включення фото Ярослава Базилевича,

– зазначено у заяві агенції.

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