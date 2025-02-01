Російське видання "Медуза" використало кадри війни в Україні для реклами "преси в еміграції"

Російське опозиційне видання "Медуза", яке базується у Латвії, запустило нову рекламну компанію. Задля "підсилення ефекту" у ній використали кадри війни в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис членкині української громадської організації "Віче Берлін" Вікторії Фешак.

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Що відомо про рекламу "Медузи", зав'язану на війні в Україні

Вікторія Фешак розповіла, що побачила рекламу "Медузи" у Берліні перед показом фільму у кінотеатрі. У ній російське видання використало кадри вибухів в Україні, Ярослава Базилевича на похороні своєї сімʼї, а також інших травматичних для українців подій.

З'ясувалося, що розробкою "креативної" реклами для "Медузи" займалося берлінське агенство Lure – і зробило воно це безкоштовно.

Вперше за свою 10-річну історію Meduza у партнерстві з LURE запустила сміливу, глобальну 360-градусну інформаційну кампанію під новим гаслом: "Там, де закінчуються інші заголовки, починається Meduza",

– йдеться у повідомленні на сторінці агенства.

Там зазначили, що відео кампанії базується на новинних кадрах разом з "розповідями з перших вуст" журналістів, які "щодня ризикують своїм життям, щоб донести до правду".

Організація "Віче Берлін" написала, що її "шокує, що німецьке креативне агентство применшує відповідальність Росії за цю війну та використовує реальні страждання українців, щоб зобразити росіян як жертв". Там висловили сподівання, що цю кампанію приберуть із європейських міст.

Як виглядала реклама "Медузи" з Баргилевичем / cкріншот

Українці у коментарях LURE також висловили обурення таким "креативним підходом". Станом на час виходу цієї новини берлінське агенство прибрало з соцмереж рекламне відео "Медузи" з кадрами війни. Однак пост про рекламу на вулицях міст так і залишається на сторінках.