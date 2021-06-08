Медведчук в інтересах Порошенка затягував звільнення з полону "кіборга", – Bihus.Info

Лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук в інтересах експрезидента Петра Порошенка затягував звільнення з полону "кіборга" Андрія Гречанова ("Рахман"). Про це мовиться у четвертій частині “плівок Медведчука”, опублікованих Bihus.Info.

"Рахман" потрапив у полон у липні 2015 року і вже у серпні спроби витягти його почав Олексій Мочанов (товариш Гречанова і на той момент – радник міністра оборони). За словами Мочанова, бойовики були готові віддати Гречанова в обмін на взятого в полон українськими військовими російського кадрового офіцера Старкова. Але тоді українська сторона заявила Мочанову, що Старков повинен пройти через суд", – мовиться у розслідуванні.

Відтак, обмін затягувався, адже Медведчук хотів, щоб "Рахмана" звільнили тільки "на президентському рівні".



"Записи свідчать про те, що Віктор Медведчук на вимогу української сторони зупиняє вже домовлений обмін Гречанова і Старкова через нібито витік про нього інформації і ситуацію з Мочановим. В результаті, Гречанов ще дві доби провів у полоні. Процес пройшов таємно і перші камери зустріли Гречанова вже у аеропорту "Бориспіль", куди його доставили одразу після обміну. Там він чекав прильоту Петра Порошенка з Франції. Під час зустрічі "Рахману" на камери дали можливість подзвонити рідним, а Петро Порошенко заявив, що фінальне рішення про його обмін приймалося у Франції, після того як він нібито попросив лідерів європейських країн натиснути на Володимира Путіна", – резюмували журналісти.