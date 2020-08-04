Лідер ОТЗЖ і емісар Кремля Віктор Медведчук не відчуває ніяких проблем в країні, яка веде війну з Росією.

Медведчук с супругой отправился на отдых в свое крымское поместье. Почему-то в этот раз путешествие на подконтрольные России территории народный депутат и глава ОПЗЖ решил осуществить в автомобиле, хотя, как известно, его личный самолет запросто летает и в Москву, и в Сочи напрямую, прямо из Киева, что запрещено любому другому гражданину Украины. Непонятно, в чем была проблема сгонять чартер в Симферополь.

Похоже, это был показательный въезд, сделанный с целью попасть в новости и показать всем: Крым – его.

Читайте также: Встретит 66-летие в Крыму: у Медведчука подтвердили, что он прибыл на оккупированный полуостров

Война и Медведчук

Статус верного путинского кума, который в годы войны с Россией, казалось, обрекал политика на тотальное неприятие, в его случае стал и охранной грамотой, и магическим карт-бланшем. Для Виктора Владимировича война воистину стала матерью родной. Где он был до нее? А теперь Медведчуку у нас можно все, и он с мстительным удовольствием это демонстрирует, наслаждаясь бессилием ненавистников.

Очень характерный эпизод произошел в Краматорске, где офис ОПЗЖ было решено расположить на улице Василя Стуса. Медведчук очень нервничает, когда его роль, молодого адвоката в деле поэта-антисоветчика, описывают теми словами, которые эта роль заслуживает, и угрожает затаскать по судам любого, кто намекнет на нехорошее. А в Краматорске, видимо, захотелось сделать наглядное "нате вам!". Впрочем, я бы не исключал, что в партии Медведчука куча народу понятия не имеет, кто такой Стус и как в его судьбе поучаствовал их нынешний босс.

Могучий плацдарма Кремля в Украине

Ничто так не свидетельствует о реальном состоянии дел в гибридной войне, как несокрушимые позиции Виктора Медведчука. В известном анекдоте про Штирлица советский разведчик расхаживает по Фридрихштрассе в буденовке и с гармошкой, отмечая 23 февраля.

У нас открытый агент влияния Кремля имеет свою партию, парламентскую фракцию, немыслимое количество телеканалов и прочих информационных площадок, которые молотят из всех калибров в режиме 24/7 по Украине, не встречая практически никакого противодействия.

Важно! Когда Медведчук молчал: в чем абсурд дела Стуса и нового судилища

Государство в лице президента Порошенко предоставило России этот могучий плацдарм, а теперь, в лице всех прочих, включая соответствующие специальные службы, в бессилии разводит руками, наблюдая, как он разрастается.

К бессилию государства мы уже давно привыкли, что тоже ярко иллюстрирует истинное положение дел, но ведь и гражданское общество, наличие которого украинцы ставят себе в заслугу по сравнению с куда более пассивными соседями с севера и востока, ничуть не препятствует существованию активной пятой колонны, которая превосходно себя чувствует.

Деньги всему голова?

В недавно опубликованном докладе комитета по разведке и безопасности британскому парламенту о вмешательстве России в политику Великобритании с тревогой говорится о роли так называемой "службы поддержки" – тысячах британцев, будь то юристы, бухгалтеры или агенты по недвижимости, работающих на "Лондонград", с выгодой для себя обслуживающих механизмы российского влияния.

В воюющей Украине огромное количество граждан трудится в структурах Медведчука и его соратников, обслуживает их и ублажает, не считая это хоть сколько-нибудь зазорным.

А с чего бы им стесняться, когда прочие соотечественники ничуть не ставят им эту коллаборацию в вину? Никто не только вслед не плюнет, не говоря уже о лице, даже не перестанут здороваться и широко улыбаться при встрече. Кто-то и позавидует: выгодно устроились.

Каким-то образом наша сверхтолерантность сосуществует с гремучим патриотизмом. Когда-то казалось, что вот, "вернутся ребята с фронта", битые, злые, потерявшие друзей, с обостренным чувством справедливости, и украинская политика, да и общество в целом, выровняют спинку, подтянутся под новый этический стандарт, с непереборчивостью будет покончено, а публичные путинофилы забьются под плинтус от греха подальше. Но этого не случилось раньше, а на седьмом году войны уже очевидно, что и не случится.

Изредка к одному из медведчуковских офисов или телеканалов прибегают подчиненные Андрея Билецкого из "Нацкорпуса" и делают что-то мелко обидное, лишь подчеркивая неуязвимость здешних кремлевских бастионов. Никакого систематического давления и гражданской обструкции разрастающаяся империя коллаборантов со стороны патриотов, ветеранов и прочей общественности не испытывает.

К теме: Захват власти Медведчуком: какие методы использует для манипуляций украинцами

За всеми разговорами о том, что мы обязательно вернем оккупированные территории на востоке, а там, глядишь, и Крым, Украина незаметно для себя без боя отдала врагу огромные внутренние пространства по эту линию фронта. Виктор Медведчук – яркий символ этой позорной сдачи и важной кремлевской победы. Никаких признаков контрнаступления, чтобы вернуть утраченное, увы, не наблюдается. Ничто не мешает Виктору Владимировичу безмятежно наслаждаться крымским солнцем, а потом вернуться в Киев. Практически победителем.