24 Канал
9 квітня, 21:06
Корупційний анклав на Донбасі: як Медведчук і Янукович грабують надра окупованих територій

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • Структури Медведчука і Курченка контролюють видобуток антрациту на окупованій Луганщині.
  • Оточення Януковича забезпечує експорт вугілля в обхід санкцій, працівники шахт залишаються без зарплат, а спроби протесту пригнічуються загрозою мобілізації.

Вугілля на окупованій Луганщині у 2026 році перетворилося на закритий корупційний анклав. Структури Медведчука і Курченка керують прибутковими пластами антрациту, а збитки перекладають на місцевий бюджет.

Тим часом оточення Олександра Януковича забезпечує експорт вугілля в обхід санкцій, а шахтарі опинилися в умовах трудового рабства. Про це пише Центр Національного спротиву.

Як зрадники "дерибанять" надра Луганщини?

За даними відкритих джерел, прибуткові пласти антрациту передаються в оренду фірмам-прокладкам, які формально не пов’язані з основними операторами. 

Торговий дім "Донские угли" координує видобуток та експорт, а будь-які збитки від затоплення шахт та руйнування інфраструктури перекладаються на місцевий бюджет. Регіональна екологія страждає: безконтрольний підйом шахтних вод та важкі метали отруюють водоносні горизонти.

Оточення колишнього президента України забезпечує контроль над потоками вугілля та експортом через Ростов у Росії. На шахтах діє система "подвійного підпорядкування": приватні структури управляють виробництвом, а спецслужби Росії придушують будь-які протести. Працівники часто залишаються без зарплат, а спроби протесту караються загрозою мобілізації.

Окупанти планомірно демонтують обладнання на неперспективних об’єктах і вивозять цінну техніку до Росії. Консервація шахтних стовбурів проводиться з порушенням норм, що створює ризики просідання ґрунту та подальшого руйнування території. 

Ця стратегія "випаленої землі" залишає після себе непридатну для життя місцевість, що погіршує соціально-економічну ситуацію для мешканців регіону.

Медведчук та Янукович: що відомо про їхню долю після втечі

  • Після втечі з України Медведчук знайшов притулок на території Росії, де продовжує підтримувати контакти з російськими політичними та бізнес-структурами. Його активи, пов’язані з енергетикою та вуглевидобутком на окупованих територіях, залишаються під його контролем через прокладені фірми. 

  • Янукович також перебуває у Росії, зберігаючи зв’язки зі старими українськими колаборантами та представниками адміністрації Кремля. Обидва перебувають під міжнародними санкціями та не мають змоги офіційно повертатися до України без ризику арешту. 

  • Водночас вони продовжують впливати на політичні та економічні процеси на окупованих територіях. Російські спецслужби фактично захищають їхню безпеку, перешкоджаючи будь-яким спробам переслідування. 

  • Медведчук і Янукович активно використовують свій статус для управління бізнес-структурами, що видобувають природні ресурси Донбасу. Таким чином, навіть перебуваючи за кордоном, вони залишаються ключовими гравцями у схемах контролю над українськими надрами.