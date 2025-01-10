З Медведчуком "віджав" нафтопровід і вже хоче зупинити транзит роснафти, – експерт про Порошенка

Народний депутат Петро Порошенко перед тим, як ініціювати зупинку транзиту російської нафти через Україну, має понести кримінальну відповідальність за незаконно відчужений раніше в України нафтопровід.

Як повідомляє 24 Канал, про це пише політичний експерт Петро Олещук.

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"Порошенко вимагає зупинити транзит роснафти, хоча сам ще не відповів за нафтопродуктопровід, який разом з Медведчуком і росіянами віджали в України. Лідер "Євросолідарності" змусив усю свою фракцію у Верховній Раді зареєструвати проєкт закону про заборону транзиту російської нафти Україною під час воєнного стану. У фракції намагались пояснити Петру Олексійовичу, що цю тему краще не піднімати, поки тривають кримінальні справи по "трубі Медведчука", яку "гетьман" разом з кумом Путіна "позичили" в України. Але він не погодився", – пише політичний експерт Петро Олещук.

За інформацією, яку наводить Олещук, згадуючи публікацію видання "Дзеркало тижня", Порошенко з Медведчуком через росіян незаконно привласнили нафтопровід "Самара – Західний напрямок" (в народі – "труба Медведчука) у 2016 році. Тоді, за словами журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, труба була своєрідним бартером між Путіним та Порошенком. Це було своєрідне "дякую" від Путіна Порошенку за завод Порошенка в Криму, який перейшов у власність Росії.

Як розповідав сам Медведчук, у схемі "труби" була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з на той час президента Порошенка і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему. За даними з відкритих джерел, труба обійшлась Порошенкові всього у 23 мільйони доларів і за рік заробляла 42 мільйони доларів. Якщо помножити на 5 років, поки труба перебувала у власності "гетьмана", Петро Олексійович заробив, а Україна, відповідно, зазнала збитків на 210 мільйонів доларів,

– зазначає Олещук.

Як відомо, у 2023 році Верховний суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", забравши її у Порошенка та Медведчука.

Як повідомлялось раніше, Порошенко повинен повернути Україні 210 мільйонів доларів завданих збитків через незаконно привласнений нафтопровід.