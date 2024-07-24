Медведчуку та спільникам оголосили підозру у справі нафтопроводу "Самара – Західний напрямок"

СБУ та НАБУ зібрали масштабну доказову базу у справі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок". Так, правоохоронці повідомили підозру екснардепу Віктору Медведчуку та його поплічникам.

Слідство з'ясувало, що вони незаконно приватизували державний нафтопровід "Самара-Західний напрямок" у 2015 році. Разом з Медведчуком підозри отримали представники колишнього топменеджменту "Прикарпатзахідтрансу".

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Справа приватизованого нафтопроводу

У СБУ розповіли, що нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок" після розпаду СРСР залишився у власності Росії. З 2005 року Україна доводила своє право на володіння через суди – успіху вдалося досягти лише у 2014 – 2015 роках.

Втім, за підтримки тодішнього вищого керівництва України Медведчуку вдалося скасувати це рішення через Рівненський господарчий суд і оформити продаж нафтопродуктопроводу швейцарській компанії, яку фактично контролювали учасники схеми,

– пояснили правоохоронці.

В ході розслідування встановлено, що до схеми заволодіння нафтопроводом екснардеп та його спільники залучили експерта. Його свідомо неправдивий висновок був використаний в суді для перегляду та скасування судових рішень, постановлених на користь держави.

Після заволодіння "трубою" Медведчук та його спільники забезпечили її функціонування через підприємство "Прикарпатзахідтранс". Всі отримані прибутки вони виводили на рахунки афілійованих зарубіжних компаній та розподіляли між собою.