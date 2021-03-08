Меган Маркл заявила про расизм у королівській сім'ї: Лондон хоче розслідувань

Меган Маркл заявила, що зіштовхувалася з расизмом у британській королівській сім'ї. Наприклад, там обговорювали, наскільки темною буде шкіра її первістка. На цю інформацію вже відреагували місцеві політики.

У Лейбористської партії наголосили, що Букінгемський палац повинен поставитися до заяв дружини принца Гаррі "з усією серйозністю".

Шокує Я не хотіла жити, – Меган Маркл зізналася, що думала про самогубство

Лідер цієї політсили, Кір Стармер, закликав провести розслідування звинувачень. "Це нагадування про те, що надто багато людей стикаються з расизмом у Великій Британії XXI століття", – підкреслив він.

Ні до кого не слід ставитися упереджено через колір шкіри або проблем з психічним здоров'ям,

– наголосив політик.

Зауважимо, що у британського прем'єра Бориса Джонсона відмовилися коментувати висловлювання Меган Маркл. Речник політика сказав, що той поки не дивився інтерв'ю.

Що заявила Меган Маркл

Під час вагітності подружжю повідомили, що Арчі не отримає титул принца та охорону як інші члени королівської сім'ї. Про це Меган Маркл розповіла в інтерв'ю Опрі Вінфрі.

На думку Меган, це стало грубим порушенням традицій. Вона переконана, що сім'я побоювалася – мовляв, шкіра їхнього з Гаррі сина буде дуже темною.

Подружжя так і не розкрило імена тих, хто це обговорював. "Про цю розмову я ніколи не розкажу. Мені було просто незручно, я був трохи шокований", – пояснив він.

Його також засмутив той факт, що члени королівської родини не засудили публікації британської преси, де обговорювалася расова приналежність його дружини.

Мати Меган Маркл – Доріа Редлан – є афроамериканкою. Предки герцогині Сассекської по материнській лінії походять з Африки.