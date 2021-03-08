Меган Маркл заявила про расизм у королівській сім'ї: Лондон хоче розслідувань

8 березня 2021 , 18:44
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Меган Маркл заявила, що зіштовхувалася з расизмом у британській королівській сім'ї. Наприклад, там обговорювали, наскільки темною буде шкіра її первістка. На цю інформацію вже відреагували місцеві політики.

Джерело:

The Guardian

У Лейбористської партії наголосили, що Букінгемський палац повинен поставитися до заяв дружини принца Гаррі "з усією серйозністю".

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Лідер цієї політсили, Кір Стармер, закликав провести розслідування звинувачень. "Це нагадування про те, що надто багато людей стикаються з расизмом у Великій Британії XXI століття", – підкреслив він.

Ні до кого не слід ставитися упереджено через колір шкіри або проблем з психічним здоров'ям,
– наголосив політик.

Зауважимо, що у британського прем'єра Бориса Джонсона відмовилися коментувати висловлювання Меган Маркл. Речник політика сказав, що той поки не дивився інтерв'ю.

Довідка. Мати Меган Маркл – Доріа Редлан – є афроамериканкою. Предки герцогині Сассекської по материнській лінії походять з Африки.

Що заявила Меган Маркл

  • Під час вагітності подружжю повідомили, що Арчі не отримає титул принца та охорону як інші члени королівської сім'ї. Про це Меган Маркл розповіла в інтерв'ю Опрі Вінфрі.
  • На думку Меган, це стало грубим порушенням традицій. Вона переконана, що сім'я побоювалася – мовляв, шкіра їхнього з Гаррі сина буде дуже темною.
  • Подружжя так і не розкрило імена тих, хто це обговорював. "Про цю розмову я ніколи не розкажу. Мені було просто незручно, я був трохи шокований", – пояснив він.
  • Його також засмутив той факт, що члени королівської родини не засудили публікації британської преси, де обговорювалася расова приналежність його дружини.