План перевиконано на 32 мільйони: Притула достроково закрив черговий мегазбір

Волонтер Сергій Притула достроково закрив мегазбір на 50 бронетранспортерів FV103 Spartan. Однак завдяки зусиллям українців, ЗСУ отримають на 10 одиниць більше техніки, ніж планувалося спочатку.

Необхідну суму зібрали на 1,5 доби, хоча збір мав би тривати тиждень. Українці зібрали за цей короткий проміжок часу на 60 бронетранспортерів.

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Скільки зібрали у межах збору

Сергій Притула повідомив, що за півтори доби вдалося зібрати 236 мільйонів гривень, що на 36 мільйонів більше від запланованої суми, яку планували зібрати за тиждень.

Таким чином для Збройних Сил України придбають не 50, а 60 бронетранспортерів Spartan, на що потрібні 232 мільйони гривень.

Ті 4 мільйони, які залишаються від цього мегазбору, підуть на наступний збір коштів. Волонтер поки що не каже, на що будуть збирати кошти наступного разу. Однак теж планують придбати "щось броньоване".

Ніхто! Ніколи! Нас не переможе. Бо ми – українці! А це означає, що для нас немає слова "неможливо"! 1,5 доби за які ми знову перевертаємо світ догори дригом! І знову перевиконуємо план,

– наголосив Притула.

Сергій Притула зауважив, що чимало переказів на рахунок фонду надійшло з-за кордону, то ж волонтер подякував не лише українцям, але й громадянам інших країн, які підтримали збір коштів на британські бронетранспортери.

Також волонтер відзначив, що за час повномасштабного вторгнення в межах оборонної допомоги Велика Британія надала Україні 35 бронетранспортерів Spartan, а українці зібрали грошей на партію, майже удвічі більшу за ту, яку ми отримали від Лондона.

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Spartan – це британська техніка, яка може перевозити до семи осіб. Він служить для переміщення спеціалізованих команд, таких як зенітно-ракетні групи, і на озброєнні має 1 кулемет. Також БТР може мати чотири диморозрядники з кожного боку. Максимальна швидкість, яку він може розвивати, становить 96 кілометрів на годину. Запас ходу – 510 кілометрів.