Сценарій Херсона можна повторити, – Жданов про звільнення Маріуполя та Мелітополя взимку

Після звільнення Херсона американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що українські військові можуть деокупувати Мелітополь та Маріуполь вже у січні 2023 року.

Прогнози цілком реальні

Такий розвиток подій справді можливий за певних умов. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, якщо українська сторона переріже транспортну артерію, яка забезпечує південне угруповання Росії, то зможе тримати під вогневим контролем територію до 70 кілометрів від річки Дніпро. У цю зону входить і Мелітополь. Крім того, вогневими засобами можна буде контролювати і перешийок на Крим.

Відтак, справді, цілком можливо повторити Херсонський сценарій, спочатку виснаживши російське угруповання, а потім провівши там контрнаступальну операцію.

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Як вважає Ходжес

Американський генерал наголосив на військових перевагах, які відкрилися українським силам після звільнення Херсона, адже зі звільнених позицій тримати ворога під вогневим контролем буде легше.

Так, наприклад, HIMARS тепер можуть працювати з правого берега Дніпра і навіть контролювати підступи до Криму, що послабить оборону і логістику росіян. А з такими темпами контрнаступу, які є сьогодні, Ходжес припускає, що вже до січня Мелітополь та Маріуполь повернуться під контроль України. Ба більше, на його думку, після цього почнеться вирішальний етап кампанії зі звільнення Криму.