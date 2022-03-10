Мелітополь – це Україна: як місцеві жителі нагадують про це окупантам
Джерело:телеграм-канал Олександра Старуха
Незважаючи на те, що Мелітополь тимчасово потрапив під контроль окупантів, його жителі не здаються. Щодня вони влаштовують акції протесту: на вулиці люди виходять з українськими стягами.
Відео опублікував у соцмережах голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він пишається мелітопольцями і радить їм "так тримати".
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Сотні людей з прапорами України вийшли на вулиці Мелітополя
Згадайте всі ці відео, коли наступного разу російські федеральні телеканали будуть поширювати постановчі відео – нібито окупантам раді на українській землі,
– прокоментував Старух.
На кадрах видно, що участь в акції беруть сотні людей. Нескінченною колоною вони рухаються вулицями міста з прапорами України та скандують: "Мелітополь – це Україна". Участь в демонстрації бере, як молодь, так літні люди.Зверніть увагу! Не відстають від Мелітополя і у Бердянську. Такм містяни теж вийшли на вулиці з рідними – синьо-жовтими стягами.
Дивіться відео з нескореного Мелітополя:
Текст публікації Олександра Старуха:
Мелітопольці та їхнє щоденне нагадування, що вони – це і є Україна! Так тримати! Згадайте всі ці відео, коли наступного разу російські федеральні телеканали будуть поширювати постановчі відео – нібито окупантам раді на українській землі.