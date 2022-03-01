У Мелітополі люди йдуть на окупантів, на них піднімають зброю

У Мелітополі беззбройні українці ідуть на російських загарбників. Окупанти, не звертаючи увагу на те, що люди не мають зброї, підіймають на них зброю.

Місцеві мешканці ідуть на воєнну техніку росіян, кричучи "Окупанти, їдьте додому, ми беззбройні". На відео, яке потрапило до соцмереж, чутно, як росіяни стріляють.

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Загарбники стріляють у повітря над українцями попри те, що їм сказали – вони беззбройні. На техніці видно букву "Z", а росіяни наводять зброю на протестувальників.

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