У Мелітополі над винуватцем ДТП намагалися вчинити самосуд: відео з місця події

У центрі Мелітополя Запорізької області ввечері 18 вересня водій легковика збив 3 людей на тротуарі. Постраждалих відвезли у лікарні з травмами.

Деталі ДТП у Мелітополі

Інцидент трапився о 21:15 на вулиці Героїв України. 23-річний місцевий мешканець на автомобілі ВАЗ-21061 не впорався з керуванням та виїхав на тротуар.

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Там він наїхав на 2 жінок віком 53 і 61 рік та 35-річного чоловіка. Відомо, що постраждалі жінки є мешканками Якимівської громади, а третій потерпілий – місцевий житель. Їх відвезли у лікарню.

Водія легковика, який намагався залишити місце ДТП, затримали свідки події та передали працівникам поліції,

– розповіли правоохоронці.

За їхніми даними, тест на вміст алкоголю у крові водія показав, що той абсолютно тверезий. Автомобіль керманича наразі вилучили.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування.

Постраждалі були гостями на весіллі

З'ясувалося, що автомобіль в'їхав на територію ресторану "Крим", де святкували весілля, пише "Риа-Мелитополь". Спершу водій намагався втекти, однак людей на вулиці було багато й чоловіка затримали. До речі, пасажир легковика встиг добігти у торговий центр "Квартал", після чого його також впіймали.

Дивіться відео з ДТП на весіллі:

Одна з постраждалих жінок – мати нареченої. Для неї весілля доньки закінчилося у лікарні з переломом.

Гості весілля намагалися вчинити самосуд над винуватцем ДТП. Однак той розпилював на них газовий балончик. Зрештою на місце події прибули поліцейські та вдягли на водія кайданки.



У Мелітополі над винуватцем ДТП люди намагалися вчинити самосуд