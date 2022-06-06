У Мелітополі окупанти деруть шалені гроші за мобільний зв’язок, який ледь працює
Джерело:"РИА-Мелитополь"
Вже близько тижня окупанти глушать зв'язок у Мелітополі. Люди не можуть зв'язатися з близькими або викликати за необхідності екстрені служби.
Тож містяни змушені купувати картки невідомого оператора "На зв'язку". Але при підключенні стикаються не лише з браком, огидною якістю Інтернету та зв'язку, але й іншими "нюансами": поповнити рахунок немає можливості, а при дзвінку до оператора мовиться, що такого номера не існує.
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Якщо пощастить, 1 хвилина – 10 гривень
Після активації пакета на карті залишається 100 рублів. Якщо людям таки вдається зателефонувати на український номер, то за надмірною вартістю – 20 рублів (9,3 гривні) за хвилину. Тобто на розмову з близькими на підконтрольній Україні території коштів вистачає рівно на 5 хвилин. Натомість картка не поповнюється.
При цьому всьому зателефонувати виходить лише в обраних, інші додзвонюються лише через вайбер, при дзвінку на який висвічується номер з незрозумілим кодом, то +4, то +351. Зв'язок постійно обривається. А якщо телефонувати на цей номер без вайбера, то відповідає інша людина іншою мовою.
Окупаційна влада нав'язала свою сімку за 1 000 – 1 500 гривень
Окупаційна влада міста нав'язала SIM-карти безіменного "сірого" оператора. Її продають на "чорному" ринку по 1000 і навіть 1500 тисяч гривень.
Вийти на номери від Київстару можна, але номер висвічується як Велика Британія +44 або Польща +48. Одним словом, дзвінок визначається як міжнародний й за тарифом становить понад 20 гривень за хвилину. Зв'язатися за нормальними тарифами можна хіба що з мешканцями окупованого Криму.
Дуже часто карта зависає й потрібно зробити десятки спроб, щоб додзвонитися. Також ця картка підтримує лише 4G інтернет, тож на телефонах із 3G вона не працює.
Всі українські сайти й соцмережі, такі як Інстаграм чи Фейсбук працюють лише через програму VPN.Зверніть увагу: ворог може контролювати інтернет-трафік й блокувати доступ до українських ЗМІ. Тож якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях, обов'язково користуйтесь VPN-сервісами.
Окупанти брешуть, що зв'язок відключила Україна
- 30 травня 2022 року колаборант Євген Балицький цинічно заявив, що це нібито українська сторона відключає своїх операторів.
- У компанії Київстар повідомили, що не планують йти з Мелітополя. Там пояснили, що усі неполадки виникли через те, що окупанти глушать звʼязок.
- На жаль, наразі українські оператори не можуть нічого зробити, адже місто перебуває на тимчасово окупованій території. Зв'язок автоматично відновиться, якщо росіяни перестануть глушити сигнал на вежі.
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