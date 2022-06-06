У Мелітополі окупанти деруть шалені гроші за мобільний зв’язок, який ледь працює

Вже близько тижня окупанти глушать зв'язок у Мелітополі. Люди не можуть зв'язатися з близькими або викликати за необхідності екстрені служби.

Тож містяни змушені купувати картки невідомого оператора "На зв'язку". Але при підключенні стикаються не лише з браком, огидною якістю Інтернету та зв'язку, але й іншими "нюансами": поповнити рахунок немає можливості, а при дзвінку до оператора мовиться, що такого номера не існує.

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Якщо пощастить, 1 хвилина – 10 гривень

Після активації пакета на карті залишається 100 рублів. Якщо людям таки вдається зателефонувати на український номер, то за надмірною вартістю – 20 рублів (9,3 гривні) за хвилину. Тобто на розмову з близькими на підконтрольній Україні території коштів вистачає рівно на 5 хвилин. Натомість картка не поповнюється.

При цьому всьому зателефонувати виходить лише в обраних, інші додзвонюються лише через вайбер, при дзвінку на який висвічується номер з незрозумілим кодом, то +4, то +351. Зв'язок постійно обривається. А якщо телефонувати на цей номер без вайбера, то відповідає інша людина іншою мовою.

Окупаційна влада нав'язала свою сімку за 1 000 – 1 500 гривень

Окупаційна влада міста нав'язала SIM-карти безіменного "сірого" оператора. Її продають на "чорному" ринку по 1000 і навіть 1500 тисяч гривень.

Вийти на номери від Київстару можна, але номер висвічується як Велика Британія +44 або Польща +48. Одним словом, дзвінок визначається як міжнародний й за тарифом становить понад 20 гривень за хвилину. Зв'язатися за нормальними тарифами можна хіба що з мешканцями окупованого Криму.

Дуже часто карта зависає й потрібно зробити десятки спроб, щоб додзвонитися. Також ця картка підтримує лише 4G інтернет, тож на телефонах із 3G вона не працює.

Всі українські сайти й соцмережі, такі як Інстаграм чи Фейсбук працюють лише через програму VPN.

Окупанти брешуть, що зв'язок відключила Україна

30 травня 2022 року колаборант Євген Балицький цинічно заявив, що це нібито українська сторона відключає своїх операторів.

У компанії Київстар повідомили, що не планують йти з Мелітополя. Там пояснили, що усі неполадки виникли через те, що окупанти глушать звʼязок.

На жаль, наразі українські оператори не можуть нічого зробити, адже місто перебуває на тимчасово окупованій території. Зв'язок автоматично відновиться, якщо росіяни перестануть глушити сигнал на вежі.

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