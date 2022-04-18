У Мелітополі помітили "агентів" окупантів, які розпитують місцевих про настрої

На тимчасово окупованих територіях окупанти запроваджують свої методи роботи з населенням. Зокрема, у Мелітополі, що на Запоріжжі, люди помітили "агентів" росіян, які розпитують місцевих про настрої.

Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент, який перебуває у Запоріжжі.

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"У місцевому парку з'явилися "агенти" у цивільному вбранні – такі собі люди, які маскуються під мирних мешканців", – розповів журналіст.

Вони підсідають на лавочку до місцевих й починають розмову, цікавлячись думкою про те, що відбувається у Мелітополі.

Потім люди бачили, що вони йдуть у ті будівлі, де зараз засідають окупаційні органи рашистів. Ці "агенти" хочуть послухати, що про них говорять. Зрозуміло, що нічого хорошого вони не почують,

– розповів кореспондент.

Як зауважив журналіст, такими методами послуговувалась ще сталінська репресивна машина.

"Думаю, це просто стиль роботи каральних органів Росії. Вони так звикли у себе збирати інформацію", – додав кореспондент.

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