У Мелітополі посилюють карантин: у громадський транспорт пускатимуть лише вакцинованих
Джерело:"Наш Город"
Запорізька область, зокрема й Мелітополь, тепер у помаранчевій карантинній зоні. У зв'язку з цим у місті вводять обмеження на проїзд у громадському транспорті.
Впроваджені обмеження у місті стосуватимуться насамперед тих, хто не має щеплення від коронавірусу.
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У Мелітополі у транспорт не пускатимуть невакцинованих
Від 7 жовтня транспорт курсуватиме в місті з 6:00 до 9:00 і з 16:00 до 19:00.
У маршрутки не пускатимуть людей, які не мають вакцинації від COVID-19 або не мають при собі негативний результат ПЛР-тесту. Ця вимога поширюватиметься і на водіїв. Користуватися громадським транспортом зможуть місцеві жителі, які отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.
Однак будуть винятки – школярів перевозитимуть лише при наявності відповідного документа зі школи.
Перевірятимуть наявність і справжність сертифікатів будуть співробітники поліції, а також Держспоживслужби.
Інші обмеження у місті
- Сфера освіти міста, зокрема дитячі садки, буде і далі працювати у звичайному режимі. Водночас під заборону потрапили розважальні центри для дітей, масові заходи, але спортивні секції та гуртки роботу продовжать.
- Працюватимуть у Мелітополі й ринки, але торговці будуть зобов'язані обладнати свої торгові місця екранами, а покупці дотримуватися дистанції та носити маски.
- Закладам громадського харчування дозволено працювати, якщо весь персонал буде щеплений від COVID-19 або матиме негативний тест.
Коронавірус та карантин на Запоріжжі: коротко
- Через загострення епідеміологічної ситуації Запорізька область потрапила у помаранчеву карантинну зону.
- Протягом доби 6 жовтня коронавірус там підтвердили у 742 людей. Від ускладнень внаслідок недуги померли 12 людей, одужати вдалося ще 105 місцевим жителям.
Правила адаптивного карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу