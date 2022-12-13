У Мелітополі нова "бавовна": місцеві повідомляють про жертву
13 грудня 2022, 15:59Читать новость на русском
Джерело:Іван Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі вже традиційно розквітла "бавовна". Близько 14 години у місті пролунали гучні вибухи.
"Бавовна" у самому центрі Мелітополя. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
До речі У Мелітополі підірвали базу аналітиків ФСБ: окупанти передислоковуються
Що відомо про чергову "бавовну"
Потужні вибухи прогриміли в районі Шахової школи близько 14 години. Окупанти одразу же перекрили дорогу біля місця подій.
Місцеві жителі повідомили про автоматні черги. Ба більше, засвідчили тіло, накрите чорною плівкою.
Чекаємо на подробиці хто виявився 200-им,
– зазначив Федоров.
Де розташована Шахова школа: дивіться на карті
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По окупантах прилітає все частіше: останні новини
- Нещодавно українські військові потужно вдарили по базі аналітиків ФСБ у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це 12 грудня повідомив міський голова. Іван Федоров розповів, що наші захисники влучили одразу в 3 об'єкти ворога. До речі, загинули десятки окупантів. Тим часом ще близько 200 загарбників ушпиталили.
- За словами міського голови, внаслідок вибухів знищено радіолокаційну станцію та блокпост, розташований за 20 кілометрів від Мелітополя.
- Загалом лише 10 грудня у місті прогриміло понад 10 вибухів.
- "Палкий привіт" наші воїни передали загарбникам і 2 грудня. Потужного удару завдали неподалік села Терпіння. На той світ відправилися десятки ворожих бійців. Також чимало "трьохсотих" перевезли до міської лікарні.