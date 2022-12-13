У Мелітополі нова "бавовна": місцеві повідомляють про жертву

У тимчасово окупованому Мелітополі вже традиційно розквітла "бавовна". Близько 14 години у місті пролунали гучні вибухи.

"Бавовна" у самому центрі Мелітополя. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

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Що відомо про чергову "бавовну"

Потужні вибухи прогриміли в районі Шахової школи близько 14 години. Окупанти одразу же перекрили дорогу біля місця подій.

Місцеві жителі повідомили про автоматні черги. Ба більше, засвідчили тіло, накрите чорною плівкою.

Чекаємо на подробиці хто виявився 200-им,

– зазначив Федоров.

Де розташована Шахова школа: дивіться на карті

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