У Мелітополі продовжує квітнути "бавовна": у місті прогримів потужний вибух

Сьогодні, 13 червня, у тимчасово захопленому росіянами Мелітополі на Запоріжжі стались декілька вибухів – на Півночі та в центрі міста.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, наразі немає інформації про наслідки вибухів, дані уточнюють.

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У поки що окупованому Мелітополі продовжує розквітати літня бавовна.Гучний одиночний вибух близько пів години тому чули мешканці на Півночі міста. А за годину до цього глухий вибух мелітопольці чули у центрі,

– йдеться в повідомленні.

Інших подробиць наразі не було. Окупанти – стандартно – мовчать.

Сезон спекотної "бавовни"

За даними Міноборони, за минулу добу ЗСУ просунулися на Бердянському напрямку від 0,5 до 1 кілометра, площа території взятої під контроль склала до 3 квадратних кілометри.

Раніше потужні вибухи стались у тимчасово окупованому Приморську – прилетіло по ворогах, які розмістились на одній із баз відпочинку. Після цього росіяни втікали з місця базування, а деяких із них довелося евакуювати медикам.

Також в окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч проти 12 червня партизани підірвали тепловоз, яким загарбники возили паливо в бік фронту.