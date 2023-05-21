У Мелітополі таксист здав пасажира окупантам за правду про викрадення дітей і образу гауляйтера

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області таксист здав так званій "комендатурі" свого клієнта. усе через те, що пасажир розповідав правду про викрадення росіянами українських дітей та "образив" гауляйтера Балицького.

Про це повідомило місцеве видання. Також у мережі оприлюднили відео з салону авто.

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Таксист здав свого пасажира окупантам

Один з таксистів у Мелітополі здав "комендатурі" пасажира, який негативно відгукувався про гауляйтера Балицького. Усе, що казав чоловік, поплічник окупантів зняв на відеореєстратор. Цей запис і передав як "доказ".

Цікаво, що пасажир лише обурювався, що під виглядом так званої "евакуації" у місцевих жителів окупанти крадуть неповнолітніх. Зокрема, розповів про випадок зі знайомою, коли в жінки з рук буквально виривали дитину, аби в примусовому порядку вивезти, прикриваючись "оздоровленням".

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– зауважили у ЗМІ.

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Окупанти продовжують депортувати українських дітей

За даними державного порталу "Діти війни" від 24 лютого 2022-го станом на ранок 21 травня 2023-го росіяни вже незаконно депортували 19392 неповнолітніх. Втім, це лише офіційно підтверджені випадки. Насправді йдеться вже про 200 – 300 тисяч депортованих.

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