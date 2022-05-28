У Мелітопольському районі відділ поліції став "народною міліцією" і перейшов на бік ворога

Приазовський відділ поліції в Мелітопольському районі стам "народною міліцією". Правоохоронці перейшли на бік ворога.

Цікаво, що серед зрадників є й учасники АТО. Про це повідомили в Запорізькій ОВА 28 травня.

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На бік ворога перейшов і начальник із заступником

У Мелітопольському районі Приазовський відділ поліції тепер називається "народною міліцією", бо перейшов на бік ворога,

– мовиться в повідомленні.

Співпрацювати з ворогом погодилися щонайменше 35 працівників відділу на чолі з начальником та його заступником. Місцева влада припускає, що подібна дія поліціянтів могла бути викликана психологічним, а, можливо, й фізичним тиском на людей та їхні родини.

Ситуація на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку ворог застосував міномети, реактивну та ствольну артилерію вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів із літаків штурмової авіації Су-25 в районах Малої Токмачки та Оріхова.

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