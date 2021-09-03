Мельник оголосив про створення робочої групи із запуску БЕБ за участю європейських експертів

Директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник оголосив про створення робочої групи за участю експертів Консультативній місії ЄС в Україні (EUAM). Вона займеться питаннями прозорості кадрового відбору майбутніх співробітників БЕБ і впровадженням європейських підходів для реалізації аналітичної та правоохоронної функцій Бюро.

"Сьогодні відбулася друга зустріч з представниками Консультативної місії ЄС в Україні. Підсумком зустрічі стали досягнуті домовленості про створення робочої групи, яка буде сприяти швидкому запуску Бюро економічної безпеки, прозорого кадрового відбору та впровадження європейських підходів для якісної реалізації аналітичної та правоохоронної функції БЕБ.

Консультативна місія ЄС в Україні готова надати широку підтримку БЕБ, включаючи методичну, експертну, тренінгову та технічну допомогу, IT і digital-алгоритми, інформаційно-аналітичні продукти, сприяння налагодженню міжнародного співробітництва між БЕБ і країнами ЄС.

Спільними зусиллями ми будемо запускати новий сервісно-аналітичний орган, результативна робота якого дозволить поліпшити бізнес-клімат в Україні, підвищити інвестиційну привабливість і мінімізувати явища транскордонної економічної злочинності. Вдячний за підтримку європейських партнерів і зацікавленість в модернізації системи економічної безпеки України", – зазначив Мельник.

Старт роботи Бюро економічної безпеки очікується 25 вересня