Це не угода: який "меморандум" може готувати Росія

Після переговорів Дональда Трампа і Владіміра Путіна, у Росії повідомили, що нібито працюватимуть над підписанням "меморандуму". Цей документ має передувати мирному договору.

Як зауважив 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, для українців слово "меморандум" уже викликає загрозу. Адже всі добре пам'ятають, чим закінчилося підписання Будапештського договору.

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Що можуть прописати росіяни у документі

"Зараз мовиться не про угоду. Тому не варто плутати її з меморандумом. Меморандум – це наміри, наприклад, припинити вогонь. Тоді буде досягнено угоди про припинення вогню у повітрі чи в морі, а на фронті бойові дії можуть тривати", – розповів Валерій Клочок.

До речі, саме з такою пропозицією виступала Україна ще до того, як Дональд Трамп запропонував повне 30-денне припинення вогню. Володимир Зеленський погодився на нього після переговорів у Саудівській Аравії.

Ідея з меморандумом – це фіксація намірів умовно колись припинити вогонь. Наприклад, підпишуть, що 1 серпня чи 1 вересня – не знаю коли – сторони перестають стріляти. А до цього мають пройти підготовчі етапи, узгодження,

– додав Валерій Клочок.

Скоріш за все, про це буде меморандум. Також там можуть зафіксувати, з якого моменту почнуться переговори про всеосяжне перемир'я. Цей процес можуть розділити на кілька етапів. У Білому домі раніше не було ідеї з меморандумом, вона з'явилася після розмови Путіна і Трампа.

Наразі підписання меморандуму – це простіший документ для досягнення спільних позицій між Росією та Україною, де не буде ідеологічних засад. Адже зараз США не наполягають на безумовному припиненні вогню, на цьому наполягає Україна

У Росії про це висловлюються по-різному. Наприклад, глава МЗС Сєргєй Лавров виступив проти перемир'я, але за переговори. Речник Путіна Дмітрій Пєсков підтримав встановлення режиму тиші. Втім меморандум точно не буде угодою. Там не прописуватимуть ідеологічні чи територіальні положення.

Зауважимо, у Росії вже встигли знайти відмовки, щоб не підписувати меморандум. У Кремлі заявили, що для цього нібито потрібна "нова влада в Україні", бо Володимир Зеленський буцімто нелегітимний президент. Це старі й відомі наративи пропагандистів.

Президент України повідомив, що Україна зможе прокоментувати російський "меморандум", коли вивчить його положення. Такий документ згодом може призвести до "мапи закінчення війни".