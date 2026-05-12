"Пані давно не в собі": в ОПУ рознесли заяви Мендель про "згоду" України здати Донбас у 2022-му

Експрессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що Київ під час переговорів у Стамбулі у 2022-му буцімто погодився віддати Росії частини територій Донбасу.

Про таке Мендель заявила під час інтерв'ю для американського журналіста Такера Карлсона.

Що заявляла Мендель про Донбас?

За її словами, учасники переговорного процесу нібито повідомляли їй, що Київ погоджувався на умови, які обговорювалися в Стамбулі, і що президент Володимир Зеленський, мовляв, особисто допускав можливість відмови від Донбасу в обмін на завершення війни.

Мендель також стверджувала, що така позиція буцімто пояснювалася прагненням швидше зупинити бойові дії, однак згодом риторика української влади змінилася.

Вона заявила, що нині Зеленський публічно виступає проти подібних поступок і назвала це "непослідовністю".

Крім того, ексчиновниця висловила думку, що нинішня позиція президента України, на її переконання, ускладнює досягнення мирного врегулювання.

Як відреагували на ці слова в Офісі президента?

Журналісти звернулися по офіційний коментар до пресслужби Офісу президента й отримали оперативну відповідь.

Дмитро Литвин наголосив, що Юлія Мендель насправді не брала участі ні в перемовинах, ні в ухваленні рішень, тож коментувати подібні заяви – "несерйозно".

Ця пані… давно не в собі,

– сказали в ОПУ.

Що сказали в ЦПД?

На слова Мендель відреагував і очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Свій коментар він почав іронічно: "Будь-хто (це я про Мендель) може озвучити конспірологію у власних інтересах про "відмову від Донбасу в 2022 році", посилаючись на якісь джерела".

Втім, як наголосив Коваленко, факти залишаються незмінними: Україна захищає свою територіальну цілісність і веде боротьбу за неї ще з 2014 року.

Він також підкреслив, що питання відмови від будь-яких територій офіційно не розглядалося як позиція держави і не є предметом політики України.

У 2022 році Сили оборони України активно протидіяли російським військам на Донеччині та Луганщині паралельно з боями за Київ, а також після успішних операцій зі звільнення територій на Київщині, Чернігівщині та Сумщині.

Є факти, а є слова,

– резюмував керівник ЦПД.

Хто така Юлія Мендель?

Юлія Мендель – українська журналістка, публіцистка та авторка. Вона закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за фахом філології та займалася науковою роботою, хоча спеціальної журналістської освіти не має.

Працювала на українських телеканалах ICTV, Еспресо TV та Інтері, була кореспонденткою в США, а також співпрацювала з міжнародними медіа, зокрема The New York Times і Politico Europe.

У 2019 році Мендель стала прессекретаркою президента Володимира Зеленського. Її робота на посаді супроводжувалася критикою та скандалами, після чого її змінив Сергій Никифоров. Після звільнення Мендель зайнялася письменницькою діяльністю та випустила кілька книг, одна з них мала назву "Кожен із нас – Президент".

Її розкритикували за поверхневість, "облизування" президента, перебільшення власної ролі в політичних процесах, неповагу до Революції Гідності, маніпуляції та заангажованість.

До того ж, експрессекретарка президента виступала із заявами щодо Андрія Єрмака, стверджуючи, що він нібито цікавився окультними практиками. Вона також припустила, що це могло впливати на ухвалення важливих рішень, зокрема пов'язаних із переговорами про завершення війни.