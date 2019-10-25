Мендель кілька разів зіпсувала інтерв'ю Зеленського своєю епічною появою у кадрі: відео

Здавалося б, коли закінчувати інтерв'ю з президентом, мав би вирішувати він сам. Але не у випадку з Юлією Мендель. Так, під час спілкування Володимира Зеленського з журналістами вона кілька разів епічно з'явилас в кадрі, жестикулюючи, що пора закінчувати розмову.

Видання "Сегодня" навіть опублікувало кумедне відео, як на задньому плані з'являється постать, яка дивно махає руками.

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За 11 хвилин інтерв'ю ця людина 4 рази виглянув з-за стіни в різні моменти, махала руками, якимись листками, жестами пояснювала, що мовляв все, достатньо,

– бідкається журналістка Олеся Медведєва.

На щастя для фанатів фейлів прессекретарки Зеленського і на жаль для самої Юлії Мендель, її епічні появи у кадрі вирізати не вдалося, тому ця історія вже активно поширюється у мережі.

Черговий конфуз Юлії Мендель: дивіться відео

Що ще відомо про скандали з Юлією Мендель?6 червня 2019 року у прямому ефірі телеканалу "1+1" Юлія Мендель сказала, що є випадки, коли українські військові відповідають на провокації бойовиків і при цьому стріляють у цивільні об'єкти.



"Дуже часто наші військові піддаються на провокації. Коли (бойовики – 24 канал) стріляють з житлового будинку, школи, садочка, будь-якого місця, де є цивільні люди. І після цього починається обстріл (у відповідь – 24 канал) цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, українці", – сказала Мендель.



Пізніше прессекретарка президента потрапила у ще один гарячий скандал – силою відштовхувала журналіста, який намагався поспілкуватися з Володимиром Зеленським. Після цього й інші журналісти почали розповідати, що натрапляли на схожу поведінку Юлії Мендель.