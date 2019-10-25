08:57
25 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін допомагає Африці. Росія без зеків
      Вєсті Кремля
      21:22, 24 жовтня
      Вєсті.UA: Депутатський обмін з РФ. Хто стежить за "слугами народу"
      Вєсті.UA
      20:07, 24 жовтня
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Мендель кілька разів зіпсувала інтерв'ю Зеленського своєю епічною появою у кадрі: відео

      247 Читать новость на русском
      Прессекретарка Зеленського Мендель знову епічно сконфузилась
      Прессекретарка Зеленського Мендель знову епічно сконфузилась / скріншот з відео

      Здавалося б, коли закінчувати інтерв'ю з президентом, мав би вирішувати він сам. Але не у випадку з Юлією Мендель. Так, під час спілкування Володимира Зеленського з журналістами вона кілька разів епічно з'явилас в кадрі, жестикулюючи, що пора закінчувати розмову.

      Видання "Сегодня" навіть опублікувало кумедне відео, як на задньому плані з'являється постать, яка дивно махає руками.

      Цікаво: Журналіст Яневський подав до суду на прессекретарку Зеленського Мендель

      За 11 хвилин інтерв'ю ця людина 4 рази виглянув з-за стіни в різні моменти, махала руками, якимись листками, жестами пояснювала, що мовляв все, достатньо,
      – бідкається журналістка Олеся Медведєва.

      На щастя для фанатів фейлів прессекретарки Зеленського і на жаль для самої Юлії Мендель, її епічні появи у кадрі вирізати не вдалося, тому ця історія вже активно поширюється у мережі.

      Черговий конфуз Юлії Мендель: дивіться відео

      Що ще відомо про скандали з Юлією Мендель?6 червня 2019 року у прямому ефірі телеканалу "1+1" Юлія Мендель сказала, що є випадки, коли українські військові відповідають на провокації бойовиків і при цьому стріляють у цивільні об'єкти.

      "Дуже часто наші військові піддаються на провокації. Коли (бойовики – 24 канал) стріляють з житлового будинку, школи, садочка, будь-якого місця, де є цивільні люди. І після цього починається обстріл (у відповідь – 24 канал) цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, українці", – сказала Мендель.

      Пізніше прессекретарка президента потрапила у ще один гарячий скандал – силою відштовхувала журналіста, який намагався поспілкуватися з Володимиром Зеленським. Після цього й інші журналісти почали розповідати, що натрапляли на схожу поведінку Юлії Мендель.

      blog_ava
      Чому не можна довго сидіти на унітазі
      сьогодні
      7322
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Юлія Мендель Курйозні новини Журналісти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи
      сьогодні , 08:42 Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи
      Поліна Костюк 6299
      Кремль боится честных журналистов, или Как судят в Крыму и "ЛДНР"
      сьогодні , 08:40 Кремль боится честных журналистов, или Как судят в Крыму и "ЛДНР"
      Блог Медіа 34
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      23 жовтня , 10:30 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      696
      "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відео
      сьогодні , 07:14 "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відео
      Ігор Саджениця 2166
      Інвестиційно привабливі та не дуже щасливі: де шукати Україну в світових рейтингах
      сьогодні , 07:01 Інвестиційно привабливі та не дуже щасливі: де шукати Україну в світових рейтингах
      Світлана Попова 202
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук