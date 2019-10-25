Мендель несколько раз испортила интервью Зеленского своим эпическим появлением в кадре: видео
Казалось бы, когда заканчивать интервью с президентом, должен решать он сам. Но не в случае с Юлией Мендель. Да, во время общения Владимира Зеленского с журналистами она несколько раз эпически появилась в кадре, жестикулируя, что пора заканчивать разговор.
Издание "Сегодня" даже опубликовало смешное видео, как на заднем плане появляется фигура, которая странно машет руками.
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За 11 минут интервью этот человек 4 раза выглянул из-за стены в разные моменты, махал руками, какими-то листьями, жестами объяснял, что мол все, достаточно,
– жалуется журналистка Олеся Медведева.
К счастью для фанатов фейлов пресс-секретаря Зеленского и к сожалению для самой Юлии Мендель, ее эпические появления в кадре вырезать не удалось, поэтому эта история уже активно распространяется в сети.
Очередной конфуз Юлии Мендель: смотрите видео
Что еще известно о скандалах с Юлией Мендель?6 июня 2019 года в прямом эфире телеканала "1+1" Юлия Мендель сказала, что есть случаи, когда украинские военные отвечают на провокации боевиков и при этом стреляют в гражданские объекты.
"Очень часто наши военные поддаются на провокации. Когда (боевики – 24 канал) стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где есть гражданские люди. И после этого начинается обстрел (в ответ – 24 канал) этого дома. Таким образом погибают наши люди, украинцы", – сказала Мендель.
Позже пресс-секретарь президента попала в еще один горячий скандал – силой отталкивала журналиста, который пытался пообщаться с Владимиром Зеленским. После этого и другие журналисты начали рассказывать, что встречали похожее поведение Юлии Мендель.
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