Мене витіснили, – російський опозиціонер Гудков про виїзд в Україну

Ексдепутат російської Держдуми Дмитро Гудков пояснив, чому переїхав з Москви до Києва. За словами політика, на батьківщині було небезпечно для його рідних.

Тітку Гудкова фактично взяли у заручники

60-річну родичку політика 2 доби тримали у СІЗО у камері з жінкою, яка скоїла вбивство. Про це Гудков заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Раніше Російський опозиціонер Дмитро Гудков залишив Росію і приїхав в Україну

Мене не відпустили. Мене витіснили. Напевно, я б залишився, але вони взяли у заручниці мою тітку, 60-річну жінку, яка постраждала разом зі мною,

– пояснив політик.

Гудков додав, що на нього намагалися щось знайти, але не змогли, оскільки він "займався або журналістикою, або політикою, але ніяким бізнесом".

"Будуть рити на родичів", – ексдепутат

Політик вивіз батьків з Росії ще у 2019 році. Він розповів, що місяць тому мав зустріч з "високопоставленою людиною, вона сказала, що будуть рити на родичів".

"Нам надійшли погрози, що будуть працювати по моєму брату, якого я сьогодні теж вивіз. Залишилися дружина і маленька дитина, але я не думаю, що вони вже опустяться до такого, щоб ними займатися", – наголосив Гудков.

Він додав, що виїхав з Росії тимчасово, аби мінімізувати ризики для своїх ближніх.

Чому Гудков приїхав в Україну

У Росії проти політика відкрили кримінальну справу за заподіяння особливо великої майнової шкоди. Гудков заперечує підозри. Він заявив, що справа стосується фірми його батьків, до якої він не має стосунку.

1 червня ексдепутата та його тітку затримали.