"Мене знову їб**ь": у лікарні Миколаєва дивно відреагували на перевірку МОЗ – епічне відео

Працівники Міністерства охорони здоров'я приїхали з перевіркою у Миколаївську інфекційну лікарню. Однак там їм були зовсім не раді.

Деталі курйозного інциденту в Миколаєві

На відео телеканалу "НикВести" потрапив момент курйозної розмови лікарки. Згодом ролик поширили місцеві телеграм-канали.

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На кадрах видно лікарку та ще трьох людей. Вони, ймовірно, і є комісією, яку відправили з міністерства. Коли у медика подзвонив телефон вона спокійним тоном сказала, що перетелефонує.

Сергію Анатолійовичу, перетелефоную. У мене комісія з МОЗ. Мене вчергове їб**ь. Чого ви хочете?

– сказала жінка.

Водночас погляди комісії, яка йшла поруч, лікарка просто проігнорувала.

Дивіться кумедне відео з реакцією лікарки на перевірку:

Героїнею відео може бути головна лікарка

Невдоволеною лікаркою, ймовірно, є Світлана Федорова – головна лікарка медзакладу. Нещодавно вона зверталася до президента Володимира Зеленського через ситуацію у лікарні. Федорова заявила, що у лікарню увірвалися невідомі люди. Вони погрожували персоналу та вимагали надати кисень для пацієнта з приватної лікарні. Водночас у лікарнях міста критично бракує кисню для хворих на COVID-19.

До речі, на своїй сторінці у фейсбуці Федорова відреагувала на перевірку МОЗ 11 листопада словами: "Все у традиціях серіалу та заказухи". Вона заявила, що комісія буцімто вимагала виписати низку пацієнтів з лікарні.