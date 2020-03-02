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      Менеджер будинку: що відомо про нову професію

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      На ринку праці з'явилася нова професія – менеджер будинку. Це є альтернативою ЖЕКу, адже посадовець відповідає за будинок, приводить його до ладу. Які обов'язки в менеджерів будинку, де їх навчають і скільки коштують їхні послуги – читайте в матеріалі 24 каналу.

      За один рік багатоквартирний будинок у Києві став одним з найбезпечніших у столиці. Ним керує не ОСББ, а сертифікований менеджер-управитель Микола Болдарєв.

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      Чоловік зазначив, що рух у ліфті їхнього будинку здійснюється винятково за допомогою індивідуальних ключів. Спеціальна програма їх ідентифікує, і після того можна піднятися чи спуститися на будь-який поверх.


      Спеціальна система, за якою працюють ліфти в будинку

      Микола Болдарєв назвав головні завдання менеджера будинку:

      • адміністративна робота, пов'язана з організацією роботи ОСББ;
      • контроль персоналу;
      • якість послуг;
      • інженерська робота.


      Микола Болдарєв

      Управитель є одночасно і юрист, і економістом. Для України – це нова професія.

      Якщо він голова ОСББ – це управління ОСББ, а якщо управитель, то це вже надання послуг з управління, і там є певні умови: для цього їм потрібен сертифікат,
      – пояснила президент "Експертної Міжгалузевої Асоціації України" Ольга Максименко

      Майбутніх будинкових менеджерів навчають у великих містах країни: Києві, Львові чи Одесі. Курс триває протягом декількох тижнів. Навчатися приходять не лише досвідчені комунальники. Серед студентів чимало тих, хто вирішив змінити фах.

      Мешканці зможуть обрати такого менеджера, незалежно від того чи є при будинку ОСББ.

      Управитель має підписати договір на управління з уповноваженою особою співвласників. Вона уповноважена контролювати дії управителя щодо виконання ним поточного договору,
      – розповів експерт з питань ЖКГ Андрій Нікончук.

      Оплата праці залежить від обсягу виконанної роботи. За словами управителя будинку Миколи Болдарєва, оплата може становити від 15 до 35 тисяч гривень, залежно від розміру будинку та завдань, поставлених перед працівником.

      Наразі на ринку праці таких сертифікованих управителів – 500. Втім, експерти відзначили, що їх може бути більше, адже це є хорошою альтернативою старим ЖЕКам.

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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України ОСББ Новини Києва
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