"Як поїсти під час сексу": менеджерку Укрпошти безжально зацькували у мережі за жарт

Менеджерка Укрпошти Поліна Левіцька стала жертвою булінгу у мережі за жарт про інтим. Коментарі під її постом у фейсбуці просто вибухнули обуренням після жартівливого питання про секс.

У суперечку вступив навіть один з політиків. Щоправда, чоловік не став на захист менеджерки, а навпаки – назвав її "непорозумінням".

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Про що був пост Левіцької

У одній зі своїх публікацій Левіцька поцікавилась, як бути, якщо під час сексу дуже захотілося їсти. Таке питання вона поставила своїм підписникам у неробочий час. Натомість така тема викликала обурення в деяких користувачів українського сегмента соцмережі.

Реакція соцмереж

Політик Олексій Кучеренко звернув увагу на те, що про інтимну тему написала саме держслужбовиця.

Одна з топ-менеджерів державної компанії Укрпошта обіймається актуальною для неї проблемою. Ви не могли б дати пораду цій "леді"?,

– написав Кучеренко.

Знайшлося чимало людей, які підтримали політика. Вони залишили безліч гнівних коментарів під постом менеджерки:

"Таке враження, що більшість наших управлінців – суцільні потвори, або недотр*хані бабехи. Чим же закінчаться такі експерименти над Україною?".

"A в Укрпошті Наглядова рада є? Може вона їй пояснить як…".

"Вже дістали ті психічнохворі "НОВІ ВІЧНО ГОЛОДНІ ОБЛИЧЧЯ". Психіатричні лікарні позакривали під час так званої "оптимізації" от і поприходили всі неадеквати до влади.

Що про це думає сама Левіцька

Менеджерка у коментарях під публікацією політика зауважила, що не розуміє причини такої реакції, оскільки вона пише та видає книги на тему сексуальних відносин.

Я в променях слави нафталінів. А якщо серйозно, це так дико, що є ще люди в нашій країні, яких лякає слово "секс". Вибачте їм це. Там рівень совка, де сексу немає і ніколи не було! Всі народжувалися з капусти!,

– відреагувала Левіцька.

При цьому частина користувачів жартома відповіли їй на запитання та почали пропонувати свої варіанти перекусу: полуниці, борщ чи їстівний вуглеводний гель.