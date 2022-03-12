Мені байдуже куди, – на Луганщині літня жінка просила поліцейських забрати її з жахіття

На Луганщині 12 березня відбувалася евакуація населення у безпечніші регіони України. Загалом поліцейські вивезли 350 місцевих мешканців.

Евакуація відбувалася з Сєвєродонецька та Лисичанська. З міст вивозили жінок та дітей.

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Мені байдуже, куди. Але заберіть мене якомога далі від цього жаху,

– просила поліцейських літня жінка.

Російські окупанти в цей час намагалися зірвати евакуацію. Вони обстрілювали міста та маршрут автобусів, що везли людей.

Глава Нацполіції Ігор Клименко запевнив, що наразі всі евакуйовані перебувають в безпеці, а робота з порятунку людей триває.

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"Мені байдуже, куди, але заберіть мене якомога далі від цього жаху", – благала літня жінка поліцейських. Вона, як і решта вимушених переселенців, покинула свій дім на Луганщині.

Загалом патрульним поліцейським вдалося за сьогодні евакуювати 350 жінок і дітей із Сєвєродонецька та Лисичанська.

Російські окупанти в цей час намагалися зірвати операцію з порятунку людей, обстрілюючи міста та маршрут слідування автобусів. Автобусів, які везли мирне населення…

Наразі всі евакуйовані в безпеці. Робота з порятунку людей триває.

Дякую кожному поліцейському за врятовані людські життя по всій країні!