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Мені не треба "обнімашечкі", – Данилюк розповів, що найбільше дратує в українській політиці

Актуальне інтерв'ю 228 Читать новость на русском

Екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк розповів про причини звільнення і конфронтацію у Верховній Раді, а також пояснив, що найбільше не любить в українській політиці.

– Це не питання заступника, це те, що вже вийшло на поверхню. Але, насправді, вглибині були набагато серйозніші проблеми, і це просто стало каталізатором такої публічної конфронтації.

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– Я хотів уникнути цієї конфронтації, я говорив з прем'єром, що воно того не варто, що все ж таки нумо визначати, як ми будемо реформувати Державну фіскальну службу. Для цього треба мати команду, і цей процес не можливо більше гальмувати. Але, на жаль, це не призвело до результату, тому призвело до конфронтації. Я до останнього все ж таки сподівався, що ми знайдемо спільну мову, я був готовий до компромісу. я завжди готовий до компромісу, але до розумного компромісу.

Я не граю в ігри. Я розумію, що є правильним, а що є неправильним. Якщо б я поступився, того хотілося від мене, тоді би я втратив можливість взагалі щось реалізовувати. Тобто забули б про реформи Державної фіскальної служби. І так складно, а тут взагалі можна було б забути про це. Такі компроміси, вони просто вбивають ініціативу.

– Я не подавав у відставку, тому що я вважаю, що це, перше, – слабкість. Тобто в мене була можливість це зробити ще два роки тому, бо хто тільки зі мною не боровся. Такої колекції "друзів" ніхто не має. Але це слабкість. І по-друге. Якщо я вважаю, що я правий, Якщо є аргументація, що я не правий, доводьте її. Як ви думаєте, публічно було доведено, що я неправий? Мені здається, що виглядало це несерйозно, насправді.

Я завжди в житті орієнтуюся на результат. Тобто мені не треба "обнімашечкі" якісь з людьми. Оце, до речі, що для мене найбільше в політиці, скажемо так, не є приємним. Один одного ненавидять, але обнімаються. А коли треба щось домовитись, домовляються. Оце називається "наша політика".

– Я це не сприймаю. Чому у мене були проблеми з ВР, до речі, не всіма. Є люди, які мене підтримують, а я їх підтримую. Тому що я знаю, що вони дійсно бачать Україну іншою.  

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала подання Кабінету Міністрів щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За відповідне рішення проголосувало 254 нардепи.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Міністерство фінансів України Олександр Данилюк
Джерело: 24 Канал
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