Мер Дружківки від ОПЗЖ безпідставно виписував собі великі премії й потрапив під суд
Джерело:"Капрі"
Мера Дружківки Володимира Григоренка позбавили всіх премій та надбавок. Таке рішення ухвалив Донецький окружний адміністративний суд.
Позивався до Григоренка, який є представником проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя", депутат міської ради Павло Островський. Бо, мовляв, ці премії незаконні.
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Суд позбавив мера Дружківки премій і доплат
Суд погодився з аргументами депутата міськради Павла Островського. Той у позовній заяві переконував, що міський голова Дружківки (розташована на півночі Донецької області) Володимир Григоренко "протягнув собі премії з грубими порушеннями закону і процедури".
Позов пішов до суду у червні, і в листопаді, як сказав сам Островський, "суд повністю задовольнив наші вимоги".
А ми вимагали визнати протиправним, тобто незаконним, рішення про встановлення умов оплати праці міському голові Володимиру Григоренку і скасувати їх йому,
– пояснив депутат.
За його ж словами, у першому півріччі 2021 року середній розмір премії міського голови сягав 30 тисяч гривень, а загалом оплата праці за місяць – понад 63 тисяч.
"Результатів роботи нема. То за що отримувати премію?" – аргументував свою точку зору Островський. І дійсно, пан Григоренко так і не пояснив суду чи журналістам, за які досягнення у роботі виписував собі премії.
Зверніть увагу:
- У березні на Рівненщині суд оштрафував директорку школи, яка преміювала себе 9 разів.
- На щастя, маємо в Україні й інші приклади ставлення до премій у чиновників. Зокрема, у липні секретар Львівської міськради відмовився від майже 55 тисяч гривень премії, віддавши гроші на лікування маленької львів'янки зі спінальною м'язовою атрофією.