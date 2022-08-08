Мер Харкова повідомив про вибухи на Павловому Полі: є жертва
Джерело:телеграм Ігоря Терехова
Зранку 8 серпня в Україні оголосили тривогу у багатьох регіонах. У Харкові зафіксували вибухи. Попередньо, відомо про постраждалого та одну жертву.
Інформацію про вибухи підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. Місцеві повідомляють про пожежу на місці ймовірного "прильоту".
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Терехов заявив, що у мирному та густо заселеному районі точно немає ніякої військової інфраструктури. У ДСНС Харківщини заявили, що у районі Павлового Поля після обстрілу горить автомобіль. Про це повідомляють журналісти Суспільного.
Що відомо про постраждалих внаслідок обстрілу
Прошу бути всіх в укриттях – обстріл може повторитися. Є інформація про щонайменше одного постраждалого мирного мешканця,
– додав мер Харкова.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що є попередня інформація про постраждалого у Шевченківському районі Харкова. На жаль, внаслідок ранкового обстрілу 1 людина загинула, ще 1 – отримала поранення. Терехов наголосив, що внаслідок обстрілу загинув цивільний.
"Просто вийшов із дому та потрапив під обстріл. Співчуваю рідним", – написав Терехов.
Медики екстреної медичної допомоги працюють на місці.
Що відомо про "прильоти" у Харкові
Згодом в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону Синєгубов розповів деталі обстрілу міста. росіяни вдарили із реактивних систем залпового вогню.
Вдарили майже по центу, по житлових районах. Дані щодо руйнувань перевіряються,
– сказав Синєгубов.
Додамо, що тривога у Харкові тривала приблизно 30 хвилин, о 8:30 оголосили про відбій.
Як минула ніч на Харківщині
російські окупанти впродовж ночі на 8 серпня активно обстрілювали Харківську область. Загалом вони випустили щонайменше 5 ракет з С-300. Летіли смертоносні снаряди з території росії. Частина з них здетонувала раніше, аніж прибула до пункту призначення.
Одна з ракет "приземлилася" у селищі Печеніги в Чугуївському районі. Руйнувань зазнав приватний житловий будинок, 72-річна мешканка загинула.
Протягом доби росіяни з артилерії обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський, Чугуївський райони,
– розповів голова Харківської ОВА.
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