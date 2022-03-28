Мер Херсона закликав не поширювати фейки та запевнив, що буде до кінця вірний місту

Мер Херсона Ігор Колихаєв у своєму дописі в фейсбук нагадав, що перебуваємо у стадії інформаційної війни, яка не менш важлива за бої зі зброєю в руках.

За його словами, він залишиться вірним Херсону та кожному, хто не продав своїх земляків та українського прапора.

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Крім того, закликав громадян підписуватися на телеграм Міськради та допомагати розповсюджувати правдиві новини про Херсон. Без чуток, пліток та провокацій, якими сьогодні кишить інтернет.

Телеграм Міськради Херсона за посиланням – тут

Не лякайте самі себе та не будьте помічниками провокаторів, створюючи їм рейтинги своєю увагою та рознесенням брехливої ​​інформації. Спокій. Аналітика. Патріотизм. Характер. Лише так ми зможемо перемогти,

– зазначив Ігор Колихаєв.

Також додав, що всі заяви про зникнення людей та мародерство, які люди залишали на сайті міськради та на охороні у будівлі мерії, взяті в роботу.

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