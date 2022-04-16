Мер Лозової на Харківщині просить містян негайно евакуюватися

Мешканців міста Лозова, що на Харківщині, просять негайно евакуюватися. Все через загрозу воєнних дій у місті.

Мер Лозової Сергій Зеленський закликав людей терміново виїхати з міста.

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Як евакуюватися з Лозової

Він нагадав про наявність евакуаційних потягів. Найближчий буде 16 квітня о 17:30. Він евакуює людей з Лозової до Хмельницького.

Автобуси для евакуації подадуть о 17:30 на площі у центрі міста (навпроти ліцею №10), а також о 17:30 біля скверу Афганців.

Сергій Зеленський закликав людей евакуюватися з Лозової: дивіться відео

Додамо, що у декількох населених пунктах на Харківщині ще раніше почали проводити організовану евакуацію. Все тому, що незабаром їх можуть торкнутися бойові дії. Евакуацію проводять, зокрема, із Лозової. Звідти вже виїхало понад 30 тисяч людей. Крім цього, допомагають врятуватися й мешканцям Барвінкового – його вже покинули близько 4 тисячі громадян.

Де ситуація є складнішою

Станом на 14 квітня досить складна ситуація у Боровській селищній громаді. Вона частково перебуває під контролем окупантів, тому з одного боку – в повному оточенні. Через це потрапити туди, як і виїхати, дуже небезпечно.

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